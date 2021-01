Una inversió d'un milió d'euros permetrà construir noves depuradores

L'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop d'un milió d'euros en actuacions i en l'execució de quatre nous projectes de depuradora al Berguedà, totes dependents del Consell Comarcal. Es tracta d'una dotació econòmica absolutament inèdita de l'ACA per als sistemes de depuració d'aigües residuals de la comarca. De fet, cal destacar que enguany la quantitat invertida serà el triple respecte a la de l'any passat, d'uns 326.000 euros.

Aquest finançament de l'organisme consta de dues inversions diferents: d'una banda, l'aportació de 779.000 euros en actuacions a set de les nou depuradores gestionades pel Consell Comarcal. Aquestes són les de Berga, Casserres, Puig-reig, Cercs, Gironella, Guardiola-Bagà i la Pobla de Lillet.

Concretament, els treballs que s'hi portaran a terme seran les instal·lacions d'analitzadors de xarxa i solars fotovoltaiques, i la creació de sistemes de desinfecció d'aigua industrial i de cobertes de contenidors de residus. En aquest sentit, la cap de l'Àrea de Territori i Infraestructures del Consell Comarcal del Berguedà, Gemma Vinyes, ha explicat a aquest diari que la intenció és avançar cap a l'eficiència energètica i l'economia circular.

En segon lloc, es destinaran uns 204.000 euros a l'estudi d'alternatives i a la redacció de projectes constructius, és a dir, a la instal·lació de noves depuradores.

Segons Vinyes, aquestes serien les de Vilada, Viladomiu Nou i Vell, Cal Rosal-la Plana-l'Atmetlla de Casserres i, per acabar, l'Atmetlla de Merola.

Aquestes actuacions estan emmarcades en el Pla de Reposició, Millores i Noves Inversions dels Sistemes de Sanejament en alta que preveu el Consell Comarcal. En aquest pla, això sí, no hi entren les depuradores de gestió directa de l'ACA, que són les del Guixaró, la Nou, Saldes i Avià.

Precisament, just ara fa unes dues setmanes, el president de l'ACA va visitar la depuradora d'Avià, després que l'organisme públic hi portés a terme una sèrie d'actuacions de millora. La planta té capacitat per sanejar 600 m3/dia, i tractarà les aigües residuals generades als nuclis d'Avià, el barri de la Creu, el Molí del Castell i Graugés. En total, es preveu que garanteixi el sanejament de la població de 2.800 habitants.