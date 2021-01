Junts per Berga demana a l'Ajuntament un pla de xoc en l'àmbit econòmic i comercial

Junts per Berga, el principal partit de l'oposició a la capital berguedana, suggereix a l'equip de govern de la CUP que modifiqui el pressupost per tal de reeditar el pla de xoc en tres àmbits diferents. Concretament, la formació proposa que es destinin 50.000€ en promoció econòmica, i 40.000 per entitats del tercer sector i per la dinamització comercial respectivament. En referència al primer sector, el partit assenyala en un comunicat que «cal liquidar el deute a les entitats i treballar per assegurar-ne el finançament, establir marcs de col·laboració que contribueixin a facilitar el desenvolupament de la seva activitat, i garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania».

Pel que fa a l'àmbit de la promoció econòmica, Junts per Berga proposa «crear una taula amb tots els agents per tal de definir l'estratègia i reenfocament de lespolítiques que es portin a terme i crear campanyes de promoció del comerç i de la seva digitalització». En el sector de les empreses i els autònoms, el grup municipal demana que «s'ajorni el pagament d'impostos a les empreses que hagin patit un tancament forçós» i recorda «l'oportunitat de sumar al projecte de l'ACEB i dotar de recursos les accions que surtin de la taula de visió 2021-2025».

D'altra banda, la formació també defensa una sèrie de polítiques per a la cultura i l'educació. En el primer àmbit, considera que s'han de reprogramar els espectacles i concerts que s'hagin anul·lat i «flexibilitzar les subvencions a entitats culturals, socials o del teixit associatiu» per permetre un ajornament dels terminis de compliment de l'activitat i de la justificació. Per últim, el partit suggereix que l'Escola Municipal de Música i el Conservatori potenciïn l'ús de les tecnologies per fer el màxim nombre de classes a distància.