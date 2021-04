La Policia Local de Berga inicia una campanya de seguretat viària en ciclomotors i motocicletes

La Policia Local de Berga ha posat en marxa una campanya de seguretat viària adreçada als conductors i conductores de ciclomotors i motocicletes per verificar les condicions tècniques i administratives d'aquest tipus de vehicles. L'objectiu és detectar infraccions relacionades amb l'alteració, modificació i/o manipulació d'elements d'aquests vehicles per prevenir conductes imprudents, així com per reduir la possibilitat que es produeixin accidents. Aquesta actuació es complementa amb una formació prèvia realitzada pels agents de la Policia Local envers aquest àmbit. La campanya tindrà una durada inicial d'un mes i, posteriorment, es valorarà la necessitat d'ampliar-la.



Dispositiu de control



La campanya s'ha iniciat aquesta setmana i consisteix en la realització de controls a les vies urbanes per verificar els documents (permís de conducció, permís de circulació, assegurança o ITV), les condicions tècniques dels ciclomotors i motocicletes (llums, escapaments, pneumàtics, miralls, sorolls i fums). Una de les finalitats de la realització d'aquests controls, a banda de verificar els elements bàsics de seguretat, és la de detectar les alteracions tècniques, ja que això fa que el vehicle pugui suposar un perill pel conductor o conductora i també per a la resta d'usuaris i usuàries de la via.

Les sancions establertes per a aquest tipus d'alteracions i/o modificacions oscil·len entre els 200 i els 500 €. En alguns casos més greus, es procedeix a la immobilització del vehicle i es proposa realitzar una inspecció tècnica obligatòria.



Control del soroll de motos



Aquesta campanya permet donar continuïtat a les accions realitzades durant l'estiu passat per tal de reduir la contaminació acústica mitjançant la realització de controls de sonometria realitzats a ciclomotors i motocicletes. L'any 2020 es van portar a terme un total de 68 serveis relacionats amb aquest afer.