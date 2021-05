Berga Comercial rebutja el conveni proposat per l'Ajuntament per al 2021

El conveni entre la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga (UBIC) i el mateix Ajuntament signat la tardor passada no es repetirà aquest 2021. O, com a mínim, en el futur més immediat. Així ho ha assegurat l'associació en un comunicat.

Tot i que no especifica les raons que justifiquin el rebuig al conveni, Berga Comercial assegura que «si la posició de l'Administració no es flexibilitza, la postura és ferma».En una reunió celebrada el 20 de març passat, l'entitat va manifestar el seu desacord amb allò que plantejava el consistori, i aquest extrem va ser ratificat per la junta de Berga Comercial aquest dimarts.

El conveni que van firmar les dues parts l'octubre del 2020 establia que l'Ajuntament cediria uns 20.000 euros a l'associació un cop aquesta última hagués realitzat una inversió inicial de 40.000. Aquesta acció pretenia impulsar el comerç local davant la crisi de la covid-19.

La Unió de Botiguers destaca que la seva voluntat sempre ha estat «la de treballar per al comerç de la ciutat de forma solidària i altruista». En aquest sentit, recorda que «la ciutat va disposar dels nostres recursos tècnics i personals per desenvolupar el pla de xoc comercial 2020».