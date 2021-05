La desfilada de la comparseria de La Patum prevista pel dijous de Corpus es farà delimitant el perímetre del recorregut i habilitant zones de públic amb aforament limitat i seient preassignat. El format de l’esdeveniment difereix de la planificació inicial de l’Ajuntament de Berga que consistia en fer una passada d’uns 2 quilòmetres pels carrers del centre de la ciutat, fet que permetia distribuir el públic a peu dret al llarg del recorregut.

Aquesta proposta s’adequava a la normativa recollida en el Pla de represa de la cultura popular i les associacions culturals i també comptava amb el vistiplau de la Direcció General de Cultura Popular. Tot i això, la resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, sobre les mesures previstes contra la Covid-19 que va entrar en vigor el 24 de maig, així com les informacions contradictòries rebudes des de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya en relació amb les consultes efectuades pel consistori berguedà per poder fer la desfilada de la comparseria patumaire, han comportat el canvi de format de l’esdeveniment.

La resolució esmentada determina que les activitats populars i tradicionals que es facin en espais tancats o a l’aire lliure, amb espai perimetral i estàtic, requereixen que el públic estigui assegut quan els elements de la comparseria estiguin en moviment, mentre que si la comparseria està estàtica, el públic pot estar en moviment. Pels motius exposats i per evitar sancions, l’Ajuntament de Berga ha decidit adaptar la proposta de desfilada inicial a la normativa vigent, malgrat que això suposi fer un acte que limita l’aforament previst de públic.

La regidora de Patum, Roser Valverde, ha explicat que “aquest no és el format d’esdeveniment que hauríem volgut, però és el que ens veiem obligats a fer per complir totes les mesures vigents”. Valverde ha afegit que “tant l’ajuntament com el Patronat de La Patum estem decebuts per la manca d’acompanyament de la Generalitat de Catalunya en l’organització de la passada. Pensem que la proposta inicial no comportava un risc major que els actes culturals multitudinaris que es faran aquest estiu amb el suport i vistiplau de la Generalitat de Catalunya. La Patum és Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat i estem cansats del menyspreu constant per part de les institucions catalanes envers la festa”.

Desfilada patumaire amb perímetre i aforament limitat

La passada de la comparseria es farà el dijous, 3 de juny, a les 12 del migdia i en cas de pluja l’acte se suspendrà. La desfilada s’iniciarà al Convent de Sant Francesc, seguirà per la ronda de Queralt, la plaça de les Fonts, la plaça de Sant Joan i el carrer de la Ciutat fins arribar a la plaça de Sant Pere. S’ha previst fer ús de la pirotècnia en alguna de les places, seguint les recomanacions i la normativa vigent en la matèria. L’organització habilitarà 6 zones al llarg del recorregut per tal que el públic pugui veure la desfilada amb seient assignat mitjançant un sorteig. En total, hi haurà 700 seients distribuïts en les zones següents: plaça Baylina i plaça de Sant Francesc (186), passeig de les Estaselles (46), ronda Moreta (80), plaça de les Fonts (122), plaça de Sant Joan (88) i plaça de Sant Pere (178). La zona de la plaça de Sant Pere es destinarà íntegrament a persones majors de 65 anys.

L’organització ha establert un ampli perímetre al voltant dels carrers que formen part del recorregut que comptarà amb el suport dels cossos de seguretat i seguretat privada per evitar aglomeracions de persones. També s’habilitarà un perímetre als carrers que conflueixen amb l’itinerari de la desfilada que provocarà afectacions en l’activitat comercial i el veïnat de la zona abans i durant la passada. A més, es prohibirà l’estacionament de vehicles des de les 6 del matí del dijous, 3 de juny a les zones següents: tota la ronda de Queralt (des del carrer Pinsania fins a la cruïlla amb la ronda Moreta), el carrer Clavé, la plaça Baylina i la plaça de Sant Francesc (zona blava de davant de l’Escola de Música), plaça de les Fonts (zona de càrrega i descàrrega) i plaça de la Creu (zona blava situada al capdamunt de la plaça, davant de les màquines expenedores).

El primer tinent d’alcaldia, Ivan Sànchez, ha remarcat que “l’afectació a la zona del recorregut limitarà l’accés dels vianants, però no suposarà el tancament comercial dels establiments i bars que es troben en l’itinerari de la desfilada. El dispositiu preveu reprendre l’accés i la mobilitat tan aviat com hagi passat la comitiva per les diferents zones del recorregut per minimitzar les molèsties ocasionades. Des de l’Ajuntament de Berga volem agrair la col·laboració i la comprensió de la població”.

Sistema d’adjudicació de seients

L’assignació de les places es farà per sorteig mitjançant una aplicació informàtica que atorgarà les places de forma aleatòria i automàtica. En total se sortejaran 350 places, ja que la resta de places disponibles fins arribar a les 700 corresponen a les persones acompanyants dels guanyadors o guanyadores del sorteig. En aquest sentit, només es permetrà un acompanyant per cada persona guanyadora i l’assignació de les places serà nominal i intransferible.

Les persones sol·licitants, no guanyadores del sorteig, formaran part d’una llista d’espera, i en el cas que es produeixi una baixa, se les avisarà per ordre consecutiu segons la llista dels números guanyadors. Si el nombre total de sol·licituds rebudes és inferior al nombre de places disponibles, es procedirà a l’assignació directa de les places entre les persones interessades.

El sorteig es farà el dimecres, 2 de juny, a les 12 del migdia. Immediatament després, es comunicarà a les persones guanyadores les places obtingudes per correu electrònic, o en el cas de no disposar-ne, per missatge de telèfon mòbil. Així mateix, se’ls informarà de l’horari i la forma d’accedir a la zona que els ha estat assignada per sorteig. En tot cas, les persones guanyadores i acompanyants caldrà que acreditin la seva identitat mitjançant la presentació del DNI, NIE o carnet de conduir en el moment d’accedir a la zona, no permetent-se el pas a qualsevol altra persona diferent.

Procés i termini d’inscripció

Les persones que vulguin gaudir de la passada de la comparseria hauran d’inscriure’s per participar en el sorteig d’assignació de seients. La persona interessada, major d’edat, ha de fer la sol·licitud emplenant el formulari disponible en el següent enllaç (https://forms.gle/BbT128J8rJnLPsGf8), el dimarts, 1 de juny, de 8 a 20 h, o trucant al telèfon 93 821 43 34, de 9 a 14 h.

En la inscripció, en línia o telefònica, caldrà facilitar el nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil i correu electrònic de la persona sol·licitant, així com de la persona acompanyant. Per tant, cada sol·licitud es correspon a un màxim de dues persones que opten a participar en el sorteig (titular de la sol·licitud i acompanyant). Així mateix, caldrà especificar si la persona interessada opta a una de les places adreçades a persones majors de 65 anys de la plaça de Sant Pere (el titular o bé l’acompanyant compleixen aquest requisit).

Cada persona titular i acompanyant només poden realitzar una sol·licitud per optar a participar en el sorteig. En cas que una persona realitzi més d’una sol·licitud, quedarà exclosa del sorteig mitjançant l’anul·lació automàtica de totes les sol·licituds que hagi fet com a titular o com a acompanyant.

Plantada de la imatgeria patumaire

La segona proposta plantejada pel Patronat de La Patum durant la sessió ordinària del 21 de maig, va ser fer una plantada estàtica de la comparseria per exposar els elements de la imatgeria a la plaça de Sant Pere. Aquesta activitat es portarà a terme durant la jornada del diumenge, 6 de juny, de 10 a 14 h. L’accés a la plaça serà lliure i no caldrà fer reserva prèvia, però es comptarà amb personal de seguretat privada per evitar aglomeracions i afavorir la fluïdesa del trànsit de persones. Es recomana a la ciutadania evitar formar grups de més de 10 persones i dedicar el temps indispensable per visualitzar la comparseria per tal que tothom pugui gaudir-ne.