La Plataforma Anti-Incineradora de Cercs (PAIC) ha carregat en un comunicat contra l’empresa Em Spain Waste&Treatment per presentar un recurs contra l’arxiu del procediment d’autorització ambiental de la incineradora de Cercs.

Sobre aquest aspecte, el grup argumenta que l’arxiu es va fer «perquè manca de compatibilitat urbanística». En aquest sentit, asseguren que «continuaran batallant per aturar el projecte» i carreguen contra l’Ajuntament de Cercs.

La PAIC afirma que «l’Ajuntament du a terme males praxis» i esmenten que «és potestat de l’Ajuntament tirar endavant un pla urbanístic que no permeti que a la central s’hi dugui a terme cap activitat com la incineració».

Per una altra banda, la plataforma també acusa la Generalitat de «fer tot el possible per no arxivar el procediment d’autorització ambiental». Reitera que la incineració o qualsevol activitat similar «pot comportar danys a l’entorn i a la salut de les persones».