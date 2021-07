El PSC reclama al Departament de Salut que reobri els dispensaris del nord del Berguedà que quedaran tancats des d’ara fins a mitjan setembre. Els socialistes, en un comunicat que signa la Comissió Executiva de la Federació XI, afirmen que se senten «indignats». L’Institut Català de la Salut (ICS), empresa pública de la Generalitat que gestiona l’atenció primària a pràcticament tota la Catalunya Central, ha decidit tancar els dispensaris de 7 pobles, deixar només obert el de Guardiola, i tenir un segon metge itinerant.

«Ser ciutadans de Catalunya, suposa uns drets i uns deures, que el Govern de la Generalitat ha d’exigir i a l’hora complir. Un dels serveis bàsics fonamentals, és el dret a la Salut. A l’atenció sanitària, a cada poble i a cada ciutat. Estem assistint a decisions mai vistes ni mai imaginades, de tancaments de consultoris mèdics municipals, arreu del país, i molt especialment en tots els municipis petits i mitjans, de manera que el nostre Govern, considera ciutadans de segona o de tercera, una immensa part del territori nacional», afirma els dirigents socialistes.

Els caps del PSC a la Catalunya Central relacionen la decisió de tancar dispensaris amb els objectius del nou govern format per partits independentistes. Els retreuen quin model de país volen «partits que reclamen la independència i alhora que ens deixen sense serveis essencials», segons afirmen en un comunicat. I també retreuen als responsables polítics de les poblacions i de la comarca afectada d’ERC i Junts «que no surtin en defensa dels seus conciutadans i reclamin recuperar el servei perdut».

En el comunicat, «els socialistes afirmen que «no» accepten «l’excusa que els professionals sanitaris han de fer vacances i per aquest motiu cal tancar dispensaris». El PSC afirma que respecta el dret dels professionals a fer vacances, i més tenint en compte que el persona sanitari ve de fer un esforç continuat durant mesos per combatre la pandèmia. Però indiquen que els responsables de Salut del departament «han de trobar substituts o han de fer els torns degudament planificats». I es demanen «com és que un Govern , suposadament responsable, no ha previst torns de vacances, sense deixar de servir els ciutadans?».

Segons el grup socialista, a Catalunya hi ha 400 municipis en situació de tancament total dels dispensaris, i prop de 200 amb serveis mínims. «Si Catalunya té 947 municipis, vol dir que una gran majoria estan sense servei directe», expliquen en el comunicat. «No podem acceptar aquesta situació, ni ens podem resignar a perdre el que és el pilar principal de l’estat del benestar», i per això els socialistes de la Catalunya Central han plantejat als seus representats al Parlament que també facin accions per recuperar la situació d’abans de la pandèmia. En breu hi podria haver alguna pregunta al Govern al Parlament.