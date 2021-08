Puig-reig podrà escalfar amb biomassa quatre equipaments municipals de l’avinguda 1 d’Octubre aquest hivern. El consistori ha posat en marxa els treballs per instal·lar una caldera que substituirà l’actual sistema de calefacció al pavelló poliesportiu, l’institut de secundària, la llar d’infants i la biblioteca.

La previsió del consistori és que l’actuació estigui llesta a finals d’octubre, explica l’alcalde, Josep Maria Altarriba. Els treballs consisteixen a substituir l’actual consum d’energies no renovables als quatre equipaments municipals que s’utilitzaven per a la producció tèrmica a les sales de calderes dels edificis per calor procedent de biomassa. A partir de l’hivern, aquesta energia provindrà d’una caldera centralitzada d’estella forestal.

Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament vol millorar l’eficiència energètica dels espais públics. Altarriba manifesta la intenció d’apropar el municipi a la sostenibilitat.

De fet, Puig-reig també prepara la instal·lació de plaques fotovoltaiques a diversos edificis com l’Ajuntament, l’edifici que comparteixen la biblioteca i escola bressol o l’Estació de Tractament d’Aigües Potables (ETAP).

En aquest sentit, des del consistori reivindiquen la importància de reduir l’impacte mediambiental del municipi. «És important apostar per la sostenibilitat econòmica i la reducció d’emissions contaminants», comenta el batlle.

Puig-reig també vol reduir despesa econòmica que comporta el consum d’energia actual. De fet, la caldera de biomassa que substituirà el sistema de calefacció convencional permetrà reduir fins a un 25% la inversió en energia a la zona, explica Altarriba. «El consistori podrà comptar amb els diners estalviats per destinar-los a altres necessitats del municipi», afegeix l’alcalde. El pressupost de licitació del projecte és de 390.000 euros amb IVA inclòs.