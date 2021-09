L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació un contracte per a millorar la seguretat, el control i la conservació de les preses que gestiona de manera directa, amb un pressupost de licitació de 4,3 milions d’euros. Es poden presentar ofertes fins el 18 d’octubre i el contracte tindrà una durada de dos anys. De les comarques centrals, hi ha la presa de la Baells, la de Sant Ponç i la de la Llosa del Cavall.

L’objectiu d’aquest contracte marc és dur a terme les revisions per a evitar errors de funcionament o seguretat, actuacions de manteniment per a garantir la correcta operativitat dels òrgans de desguàs, així com també assistències tècniques en relació amb fets que puguin tenir lloc de manera no previsible.

Fins ara, el conjunt de tasques de comprovacions, conservació i seguretat s’han vingut gestionant mitjançant contractacions de suport específiques, sota la supervisió dels tècnics de l’ACA.