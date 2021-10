Berga recupera l’anomenada «Trilogia de la mort», tres amb activitats relacionades amb la festa de Tots Sants i les tradicions de casa nostra. L’àrea de Patrimoni Cultural i Museus de l’Ajuntament de Berga impulsa els actes després d’un any d’absència per la covid-19. Enguany, entre el 29 i 31 d’octubre, s’organitza una fira d’antiguitats, lectures de relats de misteri i visites guiades entorn del barri vell i el cementiri municipal.

La ciutat pretén «reprendre algunes de les activitats que havíem iniciat l’any 2017 entorn de la festivitat de Tots Sants», segons que ha explicat la tècnica del Museu Comarcal de Berga, Marta Freixa.

«L’encant de les ànimes» és una mostra d’antiguitats i objectes de segona mà. Hi ha una quinzena de parades, que quedaran escampades per la zona del carrer Buxadé i el passatge de les Voltes de Claris (La Berruga). També, s’obrirà la capella de Cal Sarraís per tal que el públic pugui visitar-la, així com alguns locals de la zona, i es comptarà amb la col·laboració de Bergacomercial perquè els establiments decorin els aparadors amb motiu de la festivitat de Tots Sants. La mostra està organitzada per l’Ajuntament de Berga amb la col·laboració de Berga Antic i Cal Sarraís i es portarà a terme el dissabte, 30 d’octubre, de les 17 h fins a la mitjanit.

L’alcalde i regidor de Patrimoni Cultural i Museus, Ivan Sànchez, ha explicat que la celebració de la fira parteix de la idea de recuperar i fusionar dues antigues fires que es feien a la ciutat.