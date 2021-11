El Berguedà és, per segon any consecutiu, la comarca catalana amb un índex de recollida selectiva de residus més elevat. Concretament el 2020 va assolir una taxa de reciclatge del 69,93%, per sobre de l'objectiu fixat per la UE del 50% i, fins i tot, del que és demana pel 2035, que és del 65%. Des del 2017, amb la implantació del sistema porta a porta a 12 dels 31 municipis, la comarca ha aconseguit doblar la taxa de reciclatge. De les 12.861,66 tones que es van recollir a l'abocador de Font Ollera, a Berga, el 2017, s'ha passat a les 5.441,27 tones aquest 2020. El Consell Comarcal, responsable de la gestió de residus, treballa per aconseguir implantar el sistema del porta a porta als municipis on encara no està en funcionament.

Des que el Berguedà va implementar el sistema del porta a porta a 12 dels 31 municipis de la comarca, el 2018, han passat d'assolir un índex de recollida selectiva del 32,53% al 69,93%. Els bons registres situen a la comarca berguedana com la que més recicla a Catalunya per segon any consecutiu. Des del Consell Comarcal, encarregats de la gestió, el conseller de Medi Ambient i Sostenibilitat, Vicenç Linares, ha subratllat que malgrat que la pandèmia va incrementar les tones de rebuig dipositades als contenidors, "ha estat un dels anys que s'ha aconseguit reciclar més". Concretament, entre els mateixos períodes, el 2017 i el 2020, el Berguedà ha passat a abocar la meitat de tones de residus municipals, de 12.861,66 a 5.441,27. O, el que és el mateix, han entrat 18.861,76 tones menys a l'abocador, una quantitat amb la qual, per exemple, es podrien omplir 7,5 piscines olímpiques. . "Fora dels beneficis mediambientals que això suposa, també ens permet allargar la vida útil de l'abocador i no haver de buscar, ara per ara, nous emplaçaments", ha reconegut el president de l'ens, Josep Lara. Altres beneficis que això està comportant per la comarca és que, malgrat l'increment del cànon per a la gestió dels residus, la comarca segueix pagant el mateix. Davant d'aquest escenari, el Consell Comarcal, que s'ha fixat com a objectiu reduir la taxa de rebuig municipal al 10%, vol implementar el sistema del porta a porta als 19 municipis restants. I és que, segons dades de l'ens, si no es tinguessin en compte aquests municipis la taxa de reciclatge al Berguedà hauria estat del 80%. L'única excepció són Gisclareny i Sant Jaume de Frontanyà, fora del sistema porta a porta i, segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya, entre els quals més es recicla, un fet que des del Consell Comarcal atribueixen clarament als pocs habitants que hi viuen i que facilitaria aquest reciclatge. Un cost d'1 milió d'euros El cost d'implementar el sistema a la resta de municipis de la comarca és d'1 milió d'euros . Des del Consell Comarcal, que reconeixen que no disposen dels fons, han sol·licitat una subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya amb l'objectiu d'aconseguir part dels diners. També estan estudiant altres línies d'ajuts, com ara una de la Diputació de Barcelona per a la implantació de contenidors intel·ligents com a alternativa. Campanya de sensibilització El Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb l'Ajuntament de Berga, han impulsat recentment una campanya per consolidar el bon ús del sistema de recollida de residus del porta a porta i corregir alguns comportaments incívics. Aquesta iniciativa que es va iniciar el dia 15 de novembre i s'allargarà fins al març del 2022. Posteriorment s'estendrà a altres municipis de la comarca. L'objectiu principal d'aquesta campanya és millorar diferents aspectes del model de recollida de deixalles. Els veïns de Berga que no separin bé la brossa rebran la visita d'informadors