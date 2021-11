L'Hospital de Berga ha entregat 10 ordinadors que retirava del seu parc informàtic a Labdoo, una plataforma sense ànim de lucre que fa arribar portàtils en desús, equipats amb un software educatiu molt potent, a escoles i famílies desafavorides de tot el món. De moment quatre dels aparells aniran destinats a Veneçuela i un a Senegal.

Quan es rep la donació d'un ordinador i altres equips (com tauletes, lectors de llibres electrònics, etc), primerament es saneja l'aparell amb LABTIX, procés per eliminar totes les dades i donar la garantia que no hi queda informació del donant, queden donats d'alta a la plataforma i el donant rep un codi QR amb el qual pot fer seguiment d'on és l'equip i on es fa arribar.

Labdoo equipa els ordinadors amb sistema Linux, amb un programa educatiu en diferents idiomes segons el país on vagi destinat, i els fa arribar a escoles de països d'arreu el món però també a famílies desafavorides més properes, per garantir l'accés de tots els infants a l'educació. La plataforma recull aparells tan de particulars com d'entitats o empreses. Qualsevol persona interessada en fer una donació pot conectar-se a labdoo.org on trobarà tota la informació necessària.

A l'acte d'entrega dels ordinadors hi van participar la doctora Anna Forcada, gerent de Salut Catalunya Central, i Montse Magnet, cap de Sistemes d'Informació i TIC, i Josep M. Hontangas, en representació de la plataforma Labdoo.