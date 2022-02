El Consell Comarcal ja ha instal·lat càmeres en les àrees d’emergència del porta a porta de Berga, i es preveu que en pocs dies o setmanes ja puguin ser utilitzades per la Policia Local de Berga amb l’objectiu de captar i sancionar les persones que realitzen abandonaments il·legals. El conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha explicat a Regió7 que només falta tenir la llicència per poder entrar les imatges en el servidor de la Policia Local.

Pel que fa a altres àrees de la comarca on habitualment hi ha abandonaments, com la de Barbats –entre Gironella i Casserres–, Linares comenta que s’està parlant amb els Mossos d’Esquadra per tal que també es puguin extreure imatges i fer-ne ús. La recaptació de les multes imposades la farà l’Ajuntament pertinent, tot i que el conseller puntualitza que la mesura té un caràcter principalment «dissuasiu». Linares admet que és un problema bastant estès a totes les illetes d’aquestes característiques de la comarca, però recorda que també passa en altres ciutats de la regió central com Solsona, que fa pocs mesos va iniciar el model de recollida selectiva.

D’altra banda, el Consell espera que en un mes aproximadament es tingui la resolució de l’Agència de Residus sobre la subvenció que l’ens va demanar per millorar el porta a porta en els 12 municipis on és vigent i establir el sistema de contenidors intel·ligents en les altres poblacions més petites que no s’hi van incloure.