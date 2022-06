La Patum infantil farà un salt complet per primera vegada a l’Hospital de Berga. Serà divendres al matí, abans de la Patum de Lluïment i de la Patum de tarda. Totes les comparses (a excepció dels plens) seran a Salut Catalunya Central‐Hospital de Berga per fer un salt complet per primera vegada. Des de l’organització expliquen que aquesta iniciativa té un doble objectiu: “aportar una mica d’alegria a les persones ingressades que no poden gaudir de la Patum en directe i fer un homenatge al personal de l’Hospital per agrair‐los la feina feta durant la pandèmia”. El salt començarà aproximadament cap a 2/4 de 10 del matí i s’hi afegiran també els Administradors de la Patum que oferiran un esmorzar als assistents.

La Patum infantil és una associació que es dedica a transmetre els valors culturals i tradicionals de la festa de la Patum als nens i les nenes, i que ha esdevingut una escola de patumaires, ja que els infants aprenen tot el que està relacionat en la festa, com ara els passos a seguir, els balls o que significa estar en una comparsa. D’altra banda, dissabte al vespre, com ja era tradició abans de la pandèmia, el passacarrers que surt de la plaça de Sant Pere també arribarà fins a l’Hospital de Berga.