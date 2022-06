El projecte Joves per les muntanyes emblemàtiques mediterrànies (Y4EMM), que es finança amb el programa Erasmus+, i que inclou accions per millorar el coneixement del Berguedà en joves d’entre 10 i 16 anys, avança i s’ha decidit construir noves eines educatives per explicar i aprendre sobre diferents recursos turístics del Berguedà, per tal que els joves berguedans es converteixin en ambaixadors de la comarca.

Aquesta mesura es va tractar el dilluns 27 de juny al teatre de l’Ametlla de Merola, en una trobada entre professors, docents, gestors de recursos turístics i empreses organitzadores d’activitats en el medi natural. Després de la presentació institucional per part de Josep Maria Altarriba, alcalde de Puig-reig, i de Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament, van intervenir Laia Encinar i Patricia Peralta, pedagogues, per contextualitzar el projecte i explicar la metodologia que s’ha portat a terme des de l’inici fins a la creació dels materials didàctics.