El Consell Comarcal ha presentat el projecte Grans Encants del Berguedà 2022, una iniciativa que farà cantar en grup gent gran de la comarca amb l’objectiu que gaudeixin col·lectivament i que s’apropin a la cultura i la música per millorar la seva salut.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, el projecte Grans Encants del Berguedà arribarà a les persones grans de Bagà, Berga i Gironella a través de diferents sessions de música grupal. Es pretén, sobretot, que les persones participants passin una bona estona, se sentin bé en grup i alhora també reduir l’estigma entorn de la gent gran i les demències.

Les activitats de cant seran liderades per un professional, Jordi Costa, que ensenyarà els assistents a cantar col·lectivament a través d’un procés d’aprenentatge de cançons en diferents idiomes i a diferents veus. Costa s’ha especialitzat en activitats de cant en grup i és impulsor de projectes com els Encants, TheSingSangSung i les Albades i Vesprades Cantades, tots ells enginyats per recuperar l’activitat col·lectiva de cantar.

Per participar en els Grans Encants no cal saber llenguatge musical, ni tècnica vocal, tot es basa en escoltar i repetir les melodies. A poc a poc es va construint tota l’estructura de les cançons d’una manera més fàcil, divertida, dinàmica i intuïtiva. A través d’aquest procés es propicia un intercanvi positiu en el grup. El projecte s’adreça a la gent gran de la comarca, a la gent gran amb demència, als seus cuidadors i cuidadores i també als seus familiars i amics.

Per participar en les diferents sessions de música grupal a Bagà i Gironella cal fer una inscripció prèvia. Les inscripcions es poden fer presencialment al Club Sant Jordi de Bagà i al centre cívic La Llar de Gironella. En el moment de fer la inscripció, les persones participants poden escollir les cançons que els agradaria cantar en el projecte. El projecte es farà a l’Hospital de Dia Psicogeriàtric de Berga, al Club Sant Jordi de Bagà i a la Llar de Gironella.

El dia 20 de desembre a les 17.30h se celebrarà un gran acte de cloenda del projecte al Local del Blat de Gironella. En aquest final de festa es cantaran col·lectivament les cançons que ja s’hauran fet a les diferents sessions i s’homenatjarà la gent gran que hi ha participat.

La iniciativa es farà possible gràcies a la col·laboració de molts agents de la comunitat que han treballat amb l’objectiu de poder arribar al màxim de persones d’edat avançada, com ara les dinamitzadores dels casals, l’atenció primària, els serveis socials i les residències de gent gran.