El preu del rebut domèstic de les deixalles s’apujarà 13,16 euros l’any que ve al Berguedà. Afectarà als veïns de tots els municipis de la comarca excepte Puig-reig i Gironella, on la gestió del servei d’escombraries és municipal.

Aquesta és la proposta que se sotmetrà a votació demà en un ple extraordinari d'ordenances al Consell Comarcal del Berguedà, amb l’objectiu d’anar ajustant la recaptació al cost real de la prestació d’aquest servei. L’augment de la taxa de residus domèstics que proposa l’ens comarcal correspon a l’IPC de l’agost, que se situa al 10,2%. En xifres, els contribuents passaran de pagar 125,84 euros anuals a 139 euros que es cobraran el 2023, el que suposa que cada família pagarà 0,38 cèntims al dia per rebre el servei. Pel que fa al rebut dels nuclis disseminats passarà dels 69,44 euros als 77 euros anuals.

Es tracta d’una quantitat elevada, tal com reconeix el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, però per sota, remarca, del que recomana un estudi de costos per pal·liar el dèficit històric que arrossega el servei: “per fer front a aquest dèficit hauríem d’augmentar el rebut un 30%, però no ho farem perquè no volem carregar més a les famílies berguedanes d’impostos tenint en compte el context econòmic actual amb una marcada tendència inflacionista”. I afegeix: “Un 10% ja pot semblar un gran increment però apujar l’IPC és el mínim que se’ns recomana per seguir prestant el servei amb qualitat”.

El servei de recollida i gestió de les deixalles que presta el Consell Comarcal del Berguedà té un cost anual de més de 5,2 milions d’euros que inclou el servei de recollida, el servei de deixalleria i voluminosos, el pagament del cànon d’entrada a l’abocador que enguany és de 59,10 euros per tona i que el 2023 serà de 65,30, també inclou la gestió i el tractament de residus. El 2021, els ingressos van ser de poc més de 4,6 milions d’euros que provenen majoritàriament de la taxa de residus, entrades a l’abocador, el retorn del cànon i selectiva.

Josep Lara ha recordat que “el rebut de les deixalles va estar tres anys congelat, concretament els anys 2018, 2019 i 2020”. En aquestes anualitats el preu dels rebuts de les famílies va ser de 113,90 euros anuals. El 2021 es va començar a aplicar increments per ajustar la balança de la prestació del servei. Així el rebut domèstic va passar als 121 euros anuals, el 2022 s’ha situat en els 125,84 euros ja que es va aplicar l’augment de l’IPC i pel 2023 es proposa 139 euros, un augment alineat amb l’increment del cost de la vida.

La proposta de modificació s’ha donat a conèixer en una reunió informativa amb els alcaldes del Berguedà, a l’Ajuntament de Sagàs.