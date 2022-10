El Consell Comarcal del Berguedà proposarà, al ple extraordinari d'avui sobre taxes i ordenances, una nova ordenança reguladora de la taxa per a l’atorgament de matrícules als usuaris d’embarcacions a l’embassament de la Baells. El fet imposable de la taxa és l’atorgament, per part del Consell Comarcal, de matrícules a les embarcacions usuàries de l’embassament.

Per a les noves matrícules o renovacions, cal presentar la declaració responsable de navegació, segons el model oficial que s’indica a la pàgina web del Consell Comarcal del Berguedà, i efectuar el pagament corresponent de la taxa. Un cop rebuda la documentació, i en un termini de cinc dies hàbils, el Consell Comarcal emetrà un escrit amb la matrícula i el temps pel qual l’embarcació associada té permís per navegar a la Baells.

Pels anys successius, el Consell Comarcal aprovarà el padró de la taxa en el que hi constarà la quota a pagar durant l’exercici en proporció a la data de finalització de l’autorització i emetrà els corresponents rebuts.

A part d'aquesta ordenança, la més important que es posarà demà sobre la taula és la taxa d'escombraries. I n'hi haurà d'altres: la dels preus públics per utilitzar les veles que l’ens posa a la disposició dels ajuntaments per fires o festes, o la de la prestació del banc d’ajudes tècniques i els serveis de teleassistència. La majoria no es mantindran.