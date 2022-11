El cementiri de Berga ha marcat l'agenda de molts berguedans en motiu de la diada de Tots Sants. La tradició de portar flors als difunts i fer la visita al cementiri s'ha repetit un any més aquest 1 de novembre.

De fet, durant els dies previs ja és habitual veure més moviment als cementiris, per netejar vidres dels nínxols, renovar els gerros de flors seques i, fins i tot, portar-n'hi de naturals. El dia de Tots Sants la majoria llueixen impecables, davant la visita de moltes famílies que ho consideren una cita obligada. Ahir a Berga, la presència de gent al cementiri va ser constant, repartida durant tot el dia.

Tots Sants sense missa al cementiri

El fet que no hi hagués missa al cementiri va evitar concentracions en una mateixa hora, i va permetre que els assistents poguessin tenir moments més íntims. L'any passat ja es va suprimir la missa al cementiri de Berga el dia 1 de novembre, per la impossibilitat de fer-la compatible amb la resta de les quatre misses simultànies que se celebraven a la Unitat Pastoral, amb només tres capellans disponibles. I aquest any, es va decidir mantenir sense missa la jornada de Tots Sants al cementiri, per afavorir l'assistència a la missa de 2/4 d'1 a la parròquia de Sant Pere de Berga i a la resta de misses ja programades.

Sí que hi haurà missa al cementiri de Berga aquest dimecres, 2 de novembre, dia dels Fidels Difunts. Es farà a les 11 del matí.