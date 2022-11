La Patum del 2023 de l’escola d’educació especial Santa Maria de Queralt, coneguda com la Patum de la Llar, es farà a la plaça de Sant Pere. Serà un Patum especial, en motiu del 50è aniversari de l’escola i de l’entitat de la qual forma part: la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.

Serà la segona vegada que la Patum que protagonitzen els infants i joves amb alguna discapacitat intel·lectual es fa a la plaça de Sant Pere. El primer cop que va ser pel 25è aniversari. Tret de fa 25 anys, sempre s’ha fet al pati de l’escola, primer a la del carrer Balmes de Berga i després a l’actual del carrer dels Elois, que es va inaugurar a l’octubre del 2009.

La gerent de la Fundació, Ester Comellas, s’ha mostrat satisfeta de poder fer la propera Patum a la plaça, pel fet que “pensem que serà una gran celebració”. Reconeix que traslladar totes les seves comparses de l’escola a la plaça de Sant Pere serà una moguda important però que es farà “amb molta il·lusió” i “l’Ajuntament s’ha compromès a posar-nos totes les facilitats”, assegura.

La Patum de l’escola d’educació especial Santa Maria de Queralt és sempre el dimarts de la setmana de Corpus, per tant serà el 6 de juny del 2023. La plaça viurà la Patum més entranyable i si funciona bé i la reacció dels protagonistes és bona, no és descarta establir com la plaça de Sant Pere com a escenari de la Patum de la Llar : “Hem de veure com es viu i si és viable, però que la nostra Patum tingui continuïtat a la plaça és una possibilitat que està a sobre la taula i que se’ns ha ofert des del consistori”, ha comentat Comellas.

Altres actes

El 2023 la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà serà present i viurà molts actes especials, en motiu dels 50 anys. D’entrada, aquest dissabte dia 12 ja hi ha el concert solidaria de Joan Dausà a Cercs. I el diumenge 27 de novembre es farà l’acte institucional a Berga com a inici del 50è aniversari i per presentar el calendari solidari anual. I l’any que ve, tot i que l’agenda és oberta, ja tenen lligades algunes activitats. Per exemple, l’Agrupació Teatral la Farsa ha convidat a participar a alumnes de l’escola i usuaris del Taller Coloma als Pastorets de Berga; a la Corrida de Puig-reig hi haurà un carro de la Fundació Pro Disminuïts; participaran a la Festa de l’Arròs de Bagà; i faran la milla de Gironella, entre d’altres. I d’aquí a un any, al novembre del 2023, es tancarà l’any de celebració amb un dinar popular i concerts. “Volem que sigui un any per celebrar-ho, compartir-lo amb tothom i que es parli d’inclusió social”, ha remarca Ester Comellas

A més, l’entitat està treballant en l’edició d’un llibre que repassarà els 50 anys d’història de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. Lideren aquest projecte Albert Rumbo i Laura Corominas.

La presidenta de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Cecília Camprubí, s’ha mostrat contenta i “amb ganes de fer partícips a tota la comarca dels actes que organitzarem”. Ha recordat que la fundació promou i impulsa la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones de la comarca del Berguedà amb discapacitat intel·lectual. En aquest sentit ha recordat la gran tasca que s’ha fet en la millora de l’atenció i el creixement dels serveis. En aquest sentit, ha assenyalat que per tancar el cercle, esperen poder inaugura l’any que ve la llar-residència de l’hotel El Blat de Terradelles, a Bagà. Cecília Camprubí ha dit que quan es pugui estrenar serà un moment molt important de la història de la fundació, com poder disposar d’una escola d’educació especial nova i estrenar-la el 2009, i anys abans, la compra del Taller Coloma.

Rafa Fernández és usuari del Taller Coloma, fa molts anys que treballa a la bugaderia. Abans, ja era alumne de l’escola de la Llar Santa Maria de Queralt. Recorda que “vaig aprendre moltes coses”. Està molt content de les etapes que ha viscut i continua vivint a la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.