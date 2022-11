Els comerciants de Berga demanen que s'apliquin sancions a les persones que no fan bé el sistema de recollida porta a porta i abandonen les deixalles enmig del carrer. També reclamen més educadors i informadors per explicar a la gent com funciona el sistema. I que s'apliqui el pagament per generació, és a dir, que aquell que no fa bé la separació de residus, pagui més. No és la primera vegada que Berga Comercial fa aquestes reivindicacions però la problemàtica es manté. Aixó ho ha expressat el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo, que en nom dels botiguers ha acusat el Consell Comarcal del Berguedà de mala gestió del servei porta a porta, especialment al carrer Major i a tot el barri vell de Berga: "la gestió és nefasta".

"Hi ha deixalles a cada cantonada. Un deixa una bossa i, al cap d'uns dies, n'està ple. Després tenim problemes de rates per culpa d'això i és molt desagradable", lamenta Núria Romero, comerciant de la zona. Per fer front a aquesta problemàtica, a l'agost es va decidir posar en marxa un pla de xoc al barri vell, però els comerciants asseguren que "no ha servit de res". "A dia d'avui no s'ha fet cap reunió de seguiment, tot i que es preveia fer-ne una cada quinze dies, i la situació continua igual", subratlla Xavi Orcajo.

El barri vell, cada cop més degradat

El 40% dels comerços del barri vell de Berga estan tancats. Una situació que ve de lluny i que és el resultat de diferents problemàtiques, però els comerciants asseguren que "la mala gestió del porta a porta no ajuda". "Quan tens un malalt a l'UCI, qualsevol petita bactèria el pot empitjorar", lamenta Orcajo.

El president de Berga Comercial també ha recordat que la ciutat treballa per convertir-se en la primera de Catalunya en tenir una àrea de promoció econòmica urbana, que vol ser la solució per la situació de degradació que viu l'eix comercial de Berga.

Accions després de la campanya de Nadal

A les portes de la campanya comercial de Nadal, vital per als botiguers, Berga Comercial no preveu accions immediates, però no descarta actes de protesta un cop acabada la campanya nadalenca si no s'ha resolt. Xavi Orcajo confia que s'hi posi mà: "no podem tolerar una campanya de Nadal amb una ciutat bruta, desordenada i amb un nucli històric comercial que s'ha convertit amb un abocador. No pot seguir així de cap manera i volem solucions". D'una banda exigeixen a l'Ajuntament de Berga que faci la pressió necessària al Consell Comarcal, i de l'altra reclamen directament a l'ens comarcal "una millor gestió del servei".

Berga Comercial ha volgut deixar clar que estan a favor de reciclar: "no estem en contra del sistema sinó de la gestió", diu Orcajo. Reivindica que facin la seva feina les informadores, els sancionadors, que hi hagi la neteja necessària, que es contacti amb les comunitats que no entenen com funciona el sistema, i que els pisos ocupats també tinguin bujols, entre d'altres mesures.

Nova licitació

El Consell Comarcal del Berguedà té previst treure aviat un nou concurs per al servei de la recollida d'escombraries. Hi haurà una nova licitació que per Berga Comercial no ha de ser prioritària: "Volem que s'aturi la licitació fins que no es millori la gestió. Primer de tot, cal resoldre les mancances que fa anys que arrosseguem sinó serà un desastre absolut perquè la problemàtica s'accentuarà". També s'ha referit a revertir el dèficit: "El dèficit del servei s'acosta al milió d'euros, i això implica que el Consell deixa d'invertir en altres coses, com ara en promoció econòmica. Tant en el pla de reactivació econòmica com en el porta a porta el Consell Comarcal suspèn", remarca Xavi Orcajo.

Manca de voluntat política

Berga Comercial qualifica la problemàtica del porta a porta de "mala gestió" i "manca de voluntat política per resoldre-ho. L'entitat critica la manca de comunicació i coordinació entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga per fer front a un problema "que té un impacte negatiu per a la ciutat". Segons apunta Orcajo: "No poden obviar el problema, han de complir les obligacions d'administració pública i arreglar el problema d'una manera immediata. Si no es posen d'acord que canviïn els interlocutors".

Berga Comercial també ha volgut posar sobre la taula que Berga està exercint la capitalitat: "El porta a porta a la comarca funciona perquè Berga és dins del sistema mancomunat del servei. Si Berga deixa de ser-hi el servei se'n va en orris. Nosaltres estem d'acord que sigui un gran avenç per tota la comarca però no estem disposats que tinguem un mal servei a Berga, no se'ns pot penalitzar pel fet que la característica de la ciutat sigui molt diferent de la dels pobles", comenta Ermínia Altarriba, de Berga Comercial.

El Consell defensa el pla de xoc

Per la seva banda, el Consell Comarcal ha assegurat a l'ACN que està duent a terme el pla de xoc i que ha redoblat els esforços. Culpa de la situació "una petita part de la ciutadania que enfosqueixen el bon comportament de la majoria". Segons l'ens comarcal, el pla també preveu que l'Ajuntament de Berga faci "un control i vigilància policial" per tal de sancionar els ciutadans que no compleixen amb l'obligació de reciclar les deixalles i deixin abandonades les bosses al carrer. A més, recorda que el Berguedà és la segona comarca de Catalunya que més recicla, mentre que l'any 2020 i el 2019 va liderar aquest rànquing.