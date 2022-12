L’osonenc Lluc Crusellas, millor mestre xocolater del món, ha fet un show cooking aquesta tarda a Gironella per acostar la xocolata i la pastisseria professional a tothom. Hi han assistit 77 persones, que han omplert l'espai Santa Eulàlia per seguir de prop les receptes que ha elaborat Crusellas. Ha fet tres torrons, un de crema cremada i dos de xocolata.

Lluc Crusellas va guanyar el premi al millor xocolater mundial en el prestigiós concurs internacional World Chocolate Masters, que es va fer a París a finals d'octubre. Des d'aleshores, aprofita aquest altaveu per fer pedagogia: "la gent ha de saber què és un bon pastís i què no". Assegura que hi ha molta feina per fer, "perquè no tenim tanta cultura pastissera com tenen altres països". Lluc Crusellas ha explicat a Regió7 que els consumidors hem de ser més conscients de l'origen de la xocolata, dels ingredients que porta i com està tractada. Com ha de ser una bona xocolata? "100% originària del cacau i sense olis".

Pastissos de Lluc Crusellas es venen a Berga

El pastisser especialitzat en xocolata Lluc Crusellas, s'encarrega d'elaborar els pastissos que es venen a la pastisseria la Lionesa, del carrer Major de Berga. Són els mateixos pastissos que fa per la pastisseria El Carme de Vic. Ambdós establiments pertanyen a les panificadores Pavebsa i PaVic, respectivament, que tenen en plantilla a Lluc Crusellas. El mestre xocolater ha tret nova línia de torrons per aquestes festes de Nadal.