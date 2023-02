El bus urbà de Berga serà 100% elèctric aquest 2023. Aquesta és la previsió de l'empresa Alsa, concessionària del servei, ha fet dos dies de proves amb un autobús elèctric i la valoració "ha estat molt positiva", segons ha dit a Regió7 el regidor de Mobilitat de Berga, Guillem Canal, que no ha concretat quan es podria fer la substitució de l'actual bus per l'elèctric: "No podem determinar en quines dates Alsa implantarà el bus elèctric, perquè d'una banda depèn del subministrament d'aquest tipus de vehicles, i d'altra banda ha d'ajustar tots els factors que s'han de tenir en compte a l'hora de fer un servei amb bus elèctric".

L'empresa està treballant en aspectes com el càlcul aproximat del consum de bateria, tenint en compte que són moltes hores de servei, i com s'hi donarà resposta; i els sistemes de refrigeració i calefacció.

De moment, els serveis que s'han fet amb bus urbà elèctric ja han permès valorar les maniobres i la viabilitat en una ciutat com Berga, amb una orografia amb carrers amb grans pendents.

Les proves d'aquesta setmana s'han fet amb un bus més petit que el bus elèctric que farà el servei a Berga, que tindrà la mateixa capacitat que l'actual vehicle. El servei ja el fa un sol bus, amb diferents línies, i quan se substitueixi per l'elèctric no variarà. Tampoc no representarà una modificació en el cost per part de l'Ajuntament, ha remarcat Guillem Canal, que ha aplaudit que l'empresa hagi apostat per la mobilitat sostenible a Berga: "L'interès per part de l'equip de govern sempre hi ha estat i vam veure molt bé la proposta de l'empresa".

El regidor Guillem Canal ha destacat "la importància d'evitar les emissions de CO2 al nucli urbà de Berga, i el poc soroll que fa el bus elèctric".

El servei de bus urbà de Berga ha recuperat en els últims mesos l'afluència de viatgers d'abans de la covid. Durant la pandèmia hi va haver una davallada important, "però ara el servei compta amb nombrosos passatgers, i per exemple l'afluència d'estudiants és molt bona a les hores d'entrades i sortides dels centres educatius", ha remarcat Guillem Canal. Tot i que l'Ajuntament encara no té les xifres de viatgers del bus urbà el 2022, "la tendència a recuperar usuaris és bona". Abans de la covid, el 2019 es va tancar amb gairebé 43.000 passatgers anuals.