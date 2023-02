El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Territori, Juli Fernàndez, han anunciat, aquest dissabte, que el mes que ve el Govern licitarà les obres de la variant de Sagàs, que culmina l’Eix del Lluçanès, la carretera C-62, que connecta les comarques d’Osona i el Berguedà. Els treballs compten amb una inversió prevista de 7,9 MEUR i es preveu que comencin la tardor vinent i que el termini d'execució sigui de 15 mesos.

Es tracta d'un tram de 2,8 quilòmetres al terme municipal de Sagàs que discorrerà pel nord de la carretera actual i que el territori portava una dècada esperant.

Aragonés ha fet èmfasi en què es dona així resposta a una llarga demanda dels municipis de la zona, amb els quals s'ha coordinat el projecte. “No només connecta els municipis del Lluçanès, d’Osona i el Berguedà, sinó que també connecta dues infraestructures de país: l’eix del Llobregat i l’eix Transversal”, ha dit. A més ha detallat que la nova variant tindrà un impacte "menor en el territori perquè allunya el trànsit de les masies i les granges" i que alhora "aportarà garanties de seguretat en la mobilitat".

“La variant de Sagàs representa una gran millora perquè connecta millor el territori, de forma més ràpida, més segura, i minimitzant l’impacte sobre els veïns i veïnes de Sagàs”, ha precisat el cap de l'executiu català. Per a Aragonés, és "una infraestructura estratègica per la Catalunya Central".

Per la seva banda, el conseller Fernàndez ha destacat que amb aquesta actuació "millorem la mobilitat interna dels veïns i veïnes de Sagàs i Santa Maria de Merlès i fem una via més segura i fluïda per als usuaris de la C-62 amb un projecte que, a més, respecta totalment l'entorn, que és un dels actius principals d'aquesta part del país".

La nova via tindrà una amplada de 10 metres –més ampla que l’actual, que en té sis i no disposa de vorals– estarà formada per dos carrils de circulació de 3,5 metres, vorals exteriors d’1 metre i un separador de fluxos central d’1 metre.

La variant comptarà amb tres interseccions per a connectar amb la vialitat de l’entorn: una amb la carretera BV-4346, i dues amb la C-62 actual. Corresponen a encreuaments a nivell que disposaran de carril central per a facilitar els girs a l’esquerra. Així mateix, es preveu la construcció d’un pas inferior i un pas superior per a facilitar la permeabilitat a banda i banda de la nova carretera.