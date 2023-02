Dins del programa de Carnaval Espant de Berga, a la Plaça Sant Pere ha tingut lloc la Guerra de la Farina que ha començat a les 13 hores en punt.

Els Carlins fent un discurs al balcó de l’Ajuntament, explicant les normes de la Guerra de Farina i explicant tot el procediment, han donat pas al començament de la Guerra de Farina. Seguidament, a la Plaça Sant Pere han entrat els liberals on un cop col·locats esperaven el senyal per començar la Guerra.

El bàndol Carlí, vestits amb el color blau, situats sota l’Ajuntament de la plaça Sant Pere i, per l’altra cantó, el bàndol Liberal, amb el color vermell com a protagonista de la seva vestimenta, situats a les escales esperen que els dos bàndols es donin la mà per començar.

“És el meu primer any que ho faig, però bé amb il·lusió” això és el què diu Xavier Pérez que representa el personatge de General Espartero dels Liberals abans d’anar a donar la mà als Carlins i d’endinsar-se en una guerra de farina.

Tant els Carlins com els Liberals esperen el tret de sortida es van preparar amb mocadors i ulleres d’anar a l’aigua, la gent de La Barana es va anar allunyant fins que un globus de farina explota a la plaça, el moment d’inici de la Guerra de Farina.

Els inicis de la Guerra els Carlins han avançat significativament, guanyant territori i fent-se amos de la Plaça Sant Pere. Els espectadors de la Barana han quedat tenyits de blanc, provocat pels globus de farina que els dos bàndols es llençaven mútuament.A poc a poc, però, els Liberals han anat guanyant territori i sortint de les escales per acostar-se cap a l’Ajuntament. Els dos bàndols estan barrejats, llençant-se globus de farina per saber qui seria el guanyador de la Guerra de Farina.

De mica en mica, la plaça de Sant Pere, incloent-hi La Barana i les escales de l’església han quedat tenyides de blanc. Un núvol de pols s’alçava del terra de la plaça cap al cel i, lentament tot anava quedant cobert de farina.

Els globus dels dos bàndols s'han acabat, però sota aquell núvol de pols la Guerra de la Farina ha continuat els rivals recullen la farina del terra per tirar-se la, utilitzant les capses de cartó per defensar-se i la disbauxa continuava.

Indicant ja el final de la Guerra de Farina, a la Plaça Sant Pere cada cop quedava menys gent a la plaça, fins que un soldat ha caigut al terra ferit. El bàndol Carlí ha tret un taüt de fusta, a poc a poc s'han acostat al soldat caigut en batalla i, com a acte de cloenda, l'han carregat.

Un cop el soldat ha estat carregat al taüt, l'han passejat per tota la Plaça i, finalment, l'han portat davant la porta de l’església on se li ha dedicat uns moments de dol.

Amb la foto final ha finalitzat la Guerra de la Farina, una guerra que ha deixat la Plaça Sant Pere tenyida de pols blanca. Una pols que ha estat present durant tota la guerra la plaça, com un núvol dens. El terra que no era visible i ple dels papers dels colors blaus i vermells dels dos bàndols, a quarts de dues del migdia s'ha donat per finalitzada, un any més, la Guerra de Farina.