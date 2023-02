«Tanca els ulls, relaxa’t, inspira i expira», amb aquestes paraules començava un dels àudios del mindfulness. Una iniciativa que es porta a terme a l’institut de Gironella Pere Fontdevila, on els alumnes es relaxen durant uns minuts abans de començar les classes per explorar els seus sentits.

Un àudio en català que, a través d’una veu tranquil·la, guia els alumnes a relaxar-se, a tancar els ulls i a situar els peus a terra amb les mans sobre les cames per començar el procés de respiració. La classe queda en silenci, s’apaguen els llums i, a mesura que avança la sessió, els alumnes es deixen anar i relaxen el cos.

Cada setmana s’experimenta un dels sentits. En aquesta sessió ha tocat l’olfacte. Els alumnes es deixen aconsellar per l’àudio, que els demana que es relaxin i deixin que l’olfacte els guiï per les diferents olors que hi ha a l’aula. La professora Maite Forneroli, la tutora del grup, durant les sessions camina per l’aula silenciosament escampant l’olor d’espígol amb un esprai per potenciar el sentit de l’olfacte dels alumnes.

Uns més relaxats que els altres segueixen tots amb els ulls tancats les instruccions de l’àudio, que els explica com deixar caure les espatlles per poder estar més tranquils. Els alumnes senten com les cames es destensen mentre l’olor de l’esprai d’espígol els entra pel nas i capten tota la seva essència.

A les vuit del matí i amb els llums de l’aula tancats és com comencen les classes els alumnes de primer d’ESO, i l’Abril Martín, una alumna de la classe, assegura que «em sento molt bé i crec que és important en algun moment del dia concentrar-te en la respiració i poder-te dedicar un temps a tu i estar tranquil·la».

I, de fet, els alumnes quan entren a la classe estan més alterats, ja sigui perquè tenen ganes de veure’s, coses per explicar-se o simplement per l’adolescència, però, un cop s’han assegut i es comença a sentir l’àudio a l’aula, els alumnes es van calmant, se centren en la seva respiració i en el sentit que toca desenvolupar durant la sessió.

«Estan aprenent a fer aquesta dinàmica i això comporta que estiguin més relaxats i atents», detalla la tutora del grup, Maite Forneroli, sobre les sessions i l’impacte que tenen en els estudiants. Una relaxació que els ajuda a concentrar-se en les classes i que, després, poden traslladar a casa tot el que han après per a futures situacions d’estrès i poder practicar aquestes respiracions, relaxar-se i millorar la concentració.

Una prova que s’està portant a terme amb els alumnes de primer curs d’ ESO de l’institut Pere Fontdevila i que, de moment, està anant molt bé. Els alumnes es mostren disposats a participar-hi i amb ganes. Són sessions que els ajuden a conèixer millor el seu cos, les seves sensacions i, fins i tot, a controlar la respiració.

Els tutors dels grups són els que realitzen les sessions i controlen, avaluen i veuen dia a dia com aquests àudios ajuden els estudiants del centre en la seva concentració. Un factor molt important en els estudis i que l’àudio desenvolupa. La peça auditiva força els que l’escolten a estar concentrats i a estimular un dels sentits que es tracta, en aquest cas l’olfacte.

Maite Forneroli s’ha adonat que «hi ha alguns que encara no han acabat de percebre al 100% l’efecte que té dia a dia, perquè hi ha alumnes que els costa més relaxar-se». Però que, en general, a la majoria els és útil i se senten més relaxats o relaxades quan fan aquestes sessions de manera regular.

Ja fa tres setmanes que practiquen la respiració. En la primera van tractar els processos de la respiració i, a partir de la segona setmana, ja van entrar més en el procés de la relaxació a través de la respiració. Els alumnes s’havien de centrar en una part del seu cos i concentrar-se en la respiració i, a poc a poc, se’ls ha introduït les olors.

Un cop l’àudio va finalitzant, els alumnes lentament van obrint els ulls i es van incorporant. Finalment, s’obren els llums de l’aula i la classe comença oficialment.

Els alumnes més concentrats entren millor en la matèria que toca cada dia. I finalitzen les sessions amb més eines per posar-les en pràctica en un futur quan ells ho necessitin.