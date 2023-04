L’Ajuntament de Berga ha fet públic els cartells finalistes per la Patum d’aquest any i ha obert el termini per a la votació popular. El període per votars’allargarà fins el dia 16 d’aquest mes d’abril.

Les cinc propostes finalistes reben per nom Cinc cops de mans, El gegant, Els carrers, Ja hi som totes i Moviment i màgia. Les votacions es poden fer al vestíbul de l’ajuntament de Berga, on també han quedat exposades les obres. Sobre el procés d’elecció del cartell guanyador, des de l’Ajuntament han remarcat que «el procés de votació es farà de forma presencial i caldrà identificar-se obligatòriament mostrant el DNI, ja que només s’admetrà un vot per persona i no es podran efectuar votacions en nom de terceres persones».

La proposta que reculli més vots no tan sols serà la triada per il·lustrar les festes de Corpus sinó que també rebrà un premi en metàl·lic de 1.000 euros. El cartell que quedi com a accèssit també rebrà una dotació de 300 euros.

Cartell de la Patum infantil

El procés també inclou el cartell de la Patum Infantil, per la qual també han quedat seleccionades les obres Cavall, La Patum és vida, La trena màgica de la Patum, Patum, pum, pum, pum, Quan l’Àliga surt hi ha silenci absolut i Tots units. En el procés previ a la selecció d’aquests cartells finalistes hi han participat els alumnes de Berga a través dels seus centres educatius. Els horaris per poder votar són de dilluns a dimecres d’11 del matí a 2 del migdia i la resta de dies també de les 5 de la tarda a les 8del vespre.

El resultat de la votació popular es donarà a conèixer el diumenge dia 21 de maig durant la celebració del ple extraordinari de l’Ascensió, que es farà al consistori a les onze del matí.