L’associació berguedana contra el càncer, Ginkgo, ha posat en marxa un nou servei per fer més lleuger el tractament de quimioteràpia als pacients de la comarca. Es tracta d’un programa per oferir assessorament estètic i maquillatge oncològic tant a pacients nois com noies a fi efecte que el seu aspecte extern, sobretot pel que fa a la pell, pestanyes i celles, no els afecti en el dia a dia.

Des de l’associació comarcal contra el càncer han explicat que un dels factors més molestos pels pacients que segueixen un tractament de quimioteràpia és el deteriorament del seu aspecte a causa de les afectacions que en pateix el rostre. Per això Ginkgo ha arribat a un acord amb un establiment de cosmètica de Berga que te entre les seves especialitats el maquillatge oncològic per tal que els malalts de càncer hi puguin tenir accés. El servei és gratuït pels socis de Ginkgo però, no obstant això, qui no ho sigui no trobarà en el cost cap impediment per beneficiar-se’n, segons han apuntat des de l’entitat. Dos pacients de la comarca ja han passat per les instal·lacions del saló de bellesa Instants de l’Espill, al carrer Pere III número 14, per sotmetre’s al tractament cosmètic. Segons ha explicat la presidenta de l’associació contra el càncer, Aurora Fernàndez, «els primers resultats han estat ja molt positius i les dues pacients han quedat molt contentes».

Fernández ha explicat que el servei inclou l’ensenyament als mateixos pacients a fer-se el maquillatge oncològic:«creiem que serà un servei que tindrà molt èxit perquè una de les primeres coses que es perden amb el tractament és l’expressió de la cara, i amb aquest maquillatge et canvia molt amb uns petits trucs». En aquest sentit, Aurora Fernández ha remarcat que «l’expressió del rostre el marca el pel; les celles i les pestanyes. Quan fas el tractament et cauen i l’expressió canvia moltíssim. Amb el maquillatge oncològic el que intentem és recuperar l’expressió prèvia al tractament amb, també, l’ús de productes especials». Fernández ha recordat que l’associació també ven barrets oncològics a preu molt baix i que tota la recaptació que en treuen va dirigida a la investigació.