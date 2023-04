La tradició que els padrins regalin la mona als fillols es manté ben viva i el Diumenge i el Dilluns de Pasqua són dies forts a les pastisseries. Aquest any la venda de mones és bona, segons coincideixen els pastissers, que esperen igualar o fins i tot superar les xifres de l'any passat, quan ja es van recuperar els registres prepandèmia.

El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu vendre més de 700.000 mones artesanes a tot Catalunya i assegura que els preus han pujat "molt poc" per l'impacte de la inflació.

A Berga, aquest migdia els pastissers no donaven a l'abast. A les hores punta s'han fet cues per exemple a la Dolceria Pujol, a tocar de la plaça de Sant Pere, i la Dolceria Alberich del carrer Major, on calculen vendre unes 1.500 mones i unes 700 figures de xocolata, segons el pastisser Jordi Alberich.

La varietat de gustos és àmplia, amb les clàssiques mones de mantega, de fruita, de nata i de xocolata, entre d'altres: "Són les que tenen més sortida", assegura Alberich, que fa una bona valoració de les vendes d'aquest Diumenge de Pasqua: "per a nosaltres ha estat el dia fort, i demà dilluns ho acabarem de rematar". Es tancarà una setmana forta per als pastissers, els obradors no han parat i la campanya serà bona: "Hem tingut una bona Pasqua".

La Pasqua, juntament amb el Nadal, són les èpoques estrella per als pastissers, que a part dels tradicionals pastissos omplen els aparadors de figures de xocolata. L'oferta és àmplia. Per exemple, el pastisser Albert Dorna, de la Dolceria Pujol, ha elaborat ous de totes mides i colors, figures de Disney, de Messi, del Barça (com per exemple Alèxia Putellas i Lewandowski) i de la Patum, a part de les personalitzades: "Són dies de feina a l'obrador, i a les botigues tant aquest diumenge com dilluns hi haurà molta feina". Tot i això, Albert Dorna lamenta la poca neu al Pirineu aquesta Setmana Santa: "El turisme de neu ens hagués fet augmentar encara més les vendes de mones".

Són dies que a les pastisseries es treballa fort, però hi ha recompensa. "El balanç és positiu" assegura Albert Dorna mentre a la botiga és constant l'entrada de clients que s'emporten la mona que tenien encarregada, ja sigui de mantega, de fruita, de nata o una sacher, i de totes les mides: "Aquest any han tornat a tenir sortida les mones grans, d'un quilo i mig o dos quilos, que els anys de pandèmia no es venien".

Les mones són el dolç per excel·lència de la Pasqua i són les postres de la majoria de cases. Se n'han d'abstenir al·lèrgics i intolerants, tot i que cada vegada més les mones sense sucre s'obren pas a les pastisseries i els negocis s'adapten a les noves necessitats dels clients substituint ingredients però mantenint la tradició. No és el cas de la Dolceria Pujol i la l'Alberich de Berga. No fan mones sense sucre, ni sense gluten ni sense lactosa: "No ho toquem, per als al·lèrgics no tenim mones perquè és complicat", comentaJordi Alberich. I en la mateixa línia, Albert Dorna diu: "Evito problemes perquè no tinc l'obrador preparat".