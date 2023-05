L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà ha tancat el mandat quatrianual de l’actual junta amb un avís a les administracions que la comarca necessita més suport i menys traves administratives. El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, ha ofert aquest dilluns una compareixença pública per fer balanç en la qual s’ha mostrat decebut pel suport rebut per part dels poders públics però, amb tot, satisfet també per la feina feta. La junta de Serarols, amb ell al capdavant, es presenta a la reeleció en uns comicis que se celebraran el 12 de juny.

Serarols ha apuntat que «en moltes ocasions ens hem vist empesos a ser més enllà del nostre pur àmbit d’actuació: la defensa del teixit empresarial del Berguedà. Hem hagut d’ocupar-nos de cobrir els espais buits, desatesos o deixats pels responsables públics. Hem hagut d’anar molt més enllà en la demanda i la reivindicació del bé comú. Perquè el Berguedà necessita captar activitat econòmica però sobretot consolidar el teixit empresarial existent, assegurant el seu creixement i l’ancoratge local, prevenint qualsevol deslocalització». Com a exemple, l’empresari ha parlat de la posada en marxa del polígon comarcal d’Olvan. Sobre aquest projecte, el cap empresarial ha apuntat que «és honest dir que els avenços han estat minsos i quasi tot està per fer. Les previstes però inacceptables traves administratives afegides a la falta de convenciment real i sincer per part de polítics comarcals amb comandament executiu fan que encara estigui tot per culminar». En aquesta mateixa línia, el líder de la patronal ha lamentat que en els quatre anys «hem volgut denunciar que l’hàbitat polític en general és un obstacle en lloc d’un facilitador de la iniciativa privada». Per fer front a aquest escenari la junta que ara tanca el mandat va redactar el document «Visió ACEB per la reactivació». Tot i aquest to de desencís, Serarols, acompanyat del seu equip, ha remarcat que «malgrat tot no hem defallit i estem convençuts d’haver condicionat en positiu tota l’acció econòmica, aportant idees, propostes i contactes d’alt nivell que algun dia hauran de fructificar en beneficis col·lectius». Així, ACEB ha enumerat entre els projectes impulsats la Firhàbitat, la primera Fira de la Bioconstrucció i l’Eficiència Energètica;el Portfoli comercial de sòl industrial disponible a curt i mig termini al Berguedà;la Formació Professional Ocupacional Dual al Berguedà per a la recuperació de la figura de l’aprenent;i la comissió ACEB Suma i de l’Escola Emprèn+.

Igualment, l’associació d’empresaris, que ha sumat 90 noves empreses i professionals autònoms com a socis, ha gestionat 425 ofertes a través de la Borsa de Treball, de les quals s’ha cobert el 46% dels llocs amb perfils professionals de la pròpia borsa;ha format 1.536 treballadors i en situació d’atur amb un total de 115 cursos i 6.685 hores de formació;ha assessorat a més d’un centenar d’empreses i autònoms;ha impulsat 34 jornades tècniques, webinars i afterwoks empresarials en els quals hi han participat un miler de persones;