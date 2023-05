Més per Gironella s'ha presentat davant la ciutadania aquest passat divendres en un Espai Santa Eulàlia ple, amb prop de 150 persones i un discurs centrat en la continuïtat de la feina feta a l'Ajuntament. L’alcalde, que també encapçala aquesta candidatura, va fer el balanç dels darrers quatre anys de mandat com el principal aval de la seva reelecció.

Segons ha informat la mateixa formació, Font va començar explicant que el mandat va tenir un protagonista inesperat: la pandèmia, durant la qual es van destinar prop de 100.000 euros en diferents iniciatives per minimitzar l’impacte a negocis i famílies. També va fer-se un record per les persones que van perdre la vida i un agraïment als serveis essencials. També va destacar que s’havia pogut complir prop del 80% del programa electoral, destacant que “hem fet una aposta inversora immensa, amb més de 7,1 milions d’euros en els darrers 4 anys”. De fet, l’alcalde ho va atribuir a “tenir projectes, trucar moltes portes i ser persistents” fins que els projectes acabaven rebent complicitats d’altres administracions.

A banda, es va posar de manifest que “no només han estat inversions, hem estat més que mai al costat de les persones”, va afegir. A aquestes xifres, Font també va afegir que la Generalitat invertirà prop de 4,5 milions d’euros en projectes compromesos, com l’estació de bus o el canvi de tancaments de l’institut, així com fons

europeus per Viladomiu Vell o al residència. Totes les persones que integren la llista van presentar-se una a una, on van explicar els motius que els va portar a ser part de l’equip i implicar-se per Gironella. L’objectiu és comú: “treballar per Gironella, i perquè la gent de Gironella tingui noves oportunitats”. De fet, malgrat tenir edats, professions i, fins i tot, ideologies polítiques

diferents, Font va destacar que “ens uneix un projecte coherent i potent per Gironella, per això hem creat un gran equip”. David Font també va començar a explicar com encarava el projecte de futur, sota el lema de Construïm el futur.Ho va fer argumentant que “el futur de Gironella s’ha de fer sobre la base de valors sòlids, com el respecte pel bé comú i per les persones, l’esforç o el diàleg i consens”, per acabar dibuixant un projecte que tingui per comú denominador tenir una Gironella més ordenada, amb més oportunitats per a tothom i que la ciutadania senti orgull de formar-ne part. I va demanar a tothom que calia anar a votar de forma massiva. “No hi ha res guanyat, i ens cal ser forts per ser reconeguts i reivindicar molts projectes de futur, i només ho farem amb una victòria clara el proper 28 de maig”.

En els propers dies, l’equip de Més per Gironella anirà fent trobades veïnals i anirà explicant algunes de les propostes que formen part del programa de govern futur.