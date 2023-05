El Berguedà disposarà d'una desena d'aparcabicicletes tancats i quaranta punts d'assistència i mateniment tècnic a diferents municipis. El Consell Comarcal del Berguedà ha començat la instal·lació dels nous equipaments, que permeten ajustar o reparar tota mena de bicicletes, de carretera, BTT, gravel o de qualsevol altre tipus.

El projecte es converteix ja en una realitat i d’aquesta manera continua el treball fet per l’ens comarcal amb l’objectiu de convertir la comarca en un territori bikefriendly.

L’ens comarcal decidirà properament on s’ubicaran concretament cadascun dels aparcabicicletes i punts de reparació. Per fer-ho, es consensuarà amb ajuntaments, entitats i sector privat amb la finalitat de determinar quines seran les millors ubicacions.

Els aparcabiciletes i els punts de manteniment permetran als ciclistes que transitin per les carreteres del Berguedà gaudir de més seguretat en l’estacionament de les seves bicicletes i també poder reparar de forma gratuïta possibles avaries.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, i el conseller d’Esports i Turisme Actiu, Abel Garcia, han supervisat la instal·lació d’un d’aquests punts a Guardiola de Berguedà, on Lara ha explicat que “la bicicleta i el Berguedà tenen una relació cada cop més intensa i nosaltres estem encantats de fomentar aquesta relació. Volem ser territori ciclista i aquest nou servei és un pas més per facilitar aquest esport a la nostra comarca”.

Per la seva banda, el conseller Abel Garcia ha exposat que “ens vam marcar l’objectiu de tenir una comarca amigable amb el món de la bici i aquesta és una de les accions que ho demostra. Tenim unes carreteres i un paisatge ideal per a la pràctica del ciclisme i aquestes noves instal·lacions al Berguedà serà de gran utilitat per a tots els cicloturistes”.

Els punts d’assistència i manteniment tècnic i mecànic tindran una manxa per poder inflar les rodes, claus hexagonals (tipus Allen) de diverses mides, clau anglesa, descaragolador pla i descaragolador d’estrella (mínim 2 mides de cada) així com diverses palanques de roda per poder extreure la coberta de la roda.

Pel que fa als aparcabicicletes, hi haurà mòduls de 5 i de 10. La mateixa estació tindrà un tancament amb clau que eviti el vandalisme i el robatori. I també es disposarà d’un sistema que permeti ancorar cada bicicleta a l’interior de l’aparcament. Les 10 estacions disposaran a més a més, d’almenys dos punts de recàrrega elèctrica per a e-bikes.