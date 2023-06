Amb l’objectiu de promoure la construcció d’habitatges sostenibles,amb materials naturals i amb l’aprofitament de les energies renovables, ha arrencat la tercera edició de la mostra Firhàbitat, que es pot visitar fins diumenge a Avià i que aplega una cinquantena d’expositors.

La presència de professionals del sector de la fusta ha augmentat respecte l’any passat, i també han guanyat protagonisme mètodes de construcció amb palla, amb cànem i amb terra. Estands, tallers i conferències acosten al públic nous productes i noves tècniques, «que permeten edificar amb menor petjada ecològica, aprofitant recursos naturals i generant espais més saludables», han coincidit a destacar els experts.

La directora de Firhàbitat, Rosa Prat, ha remarcat la importància de la fira per visibilitzar «l’evolució i la innovació constant dels sistemes de construcció». La fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica atrau per una banda professionals del Berguedà, d’altres punts de Catalunya i d’Espanya; i per altra banda, estudiants que participen als tallers i a les conferències. «La simbiosi entre la part empresarial i la formativa és interessant». Al llarg del cap de setmana es faran diverses activitats, que també seran un bon reclam per al públic general: «No s’ha de veure com una fira tècnica i específica sinó que programem ponències i activitats per captar l’interès del públic familiar».

El concurs de construcció ràpida en fusta és una de les propostes que aquest divendres es podia veure a la carpa central, on dos equips d’estudiants de formació professional competien per reproduir una estructura voluminosa amb l’assessorament de professionals del sector de la fusta. La gerent del Gremi de Fusta i Moble, Marta Loza, ha assenyalat que el certamen és una bona manera «de visualitzar la construcció amb fusta i fomentar-ho». Ha admès que hi ha pocs estudiants que opten per aquesta via formativa i ha lamentat que s’associï la fusteria a un treball artesanal i s’oblidi la part industrial, «tenint en compte que la demanda per construir edificis de fusta serà cada cop més alta», ha dit Loza.

Acte inaugural

Nombrosos polítics del Berguedà han assistit aquest divendres al matí a la inauguració de Firhàbitat, al costat d’Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de Catalunya; Eva Menor, diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona; i Josep Maria Serarols, president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), que ha destacat que la bioconstrucció «és un sector estratègic amb una gran capacitat de creixement». El Berguedà n’és un referent amb la recent constitució del Gremi de la Bioconstrucció, que ja compta amb un potencial important i amb l’Escola de Formació Professional en Bioconstrucció, amb seu al Museu del Ciment de Castellar de n’Hug.

Visita de la consellera Jordà

La consellera d'Acció Climàtica de la Generalitat, Teresa Jordà, ha visitat aquest divendres a la tarda Firhàbitat i ha destacat que el fet que la fira es faci a Avià no ha de passar desaparcebut: "Treballem per la cohesió territorial i Avià és l'aparador de la bioconstrucció del país".

Per a Jordà, "Firhàbitat ha de ser la referència de la bioconstrucció de Catalunya". Es tracta, ha assenyalat, "de fer bategar el territori en un moment complicat d'emergència climàtica que ajuda a fer veure que s'ha acabat jugar amb els recursos, que no són infinits". El sector de la bioconstrucció, segons Teresa Jordà, "és el camí per al qual hem d'apostar i n'estem convençuts".

El programa de Firhàbitat es pot consultar clicant aquí.