Canvi de color polític a Bagà. Fins ara governava ERC i ara ho farà Compromís per Bagà (PSC), amb Lluís Casas d’alcalde. D’aquesta manera, el PSC recuperarà l’alcaldia d’una població on va governar quinze anys el socialista Nicolás Viso. El 2019 va guanyar ERC, que ha governat aquest mandat amb Joan Oña al capdavant.

Tot i que el PSC no va aconseguir la majoria absoluta (5 d’11 regidors), ERC ja ha anunciat que facilitarà la investidura de Lluís Casas, respectant la llista més votada. El futur alcalde de Bagà té 30 anys, és advocat de CCOO, i és la primera vegada que encapçalava la llista socialista. Fa quatre anys la candidata va ser Maria Viso, la filla de Nicolás Viso.Aleshores van treure 4 regidors i van acordar amb ERCgovernar plegats, sumant 9 dels 11 regidors i deixant la formació Bagà Endavant dePep Llamas a l’oposició (amb 2 regidors, els mateixos que ha tret ara). El pacte, però, es va trencar al cap d’un any i mig i ERC ha governat en minoria i amb molta tensió a l’Ajuntament baganès.

Ara, amb els 5 regidors del PSC (es va quedar a 6 vots d’aconseguir-ne 6 i per tant tenir majoria absoluta) i els 4 d’ERC, el pacte no es podia repetir. Lluís Casas ha dit a Regió7 que governar en minoria és la millor opció per al seu equip, tot i admetre que «no és fàcil, i caldrà comptar amb l’oposició a l’hora de decidir grans projectes». El cap de llista d’ERC i alcalde fins ara, JoanOña, ha comentat que «tindran el nostre suport per als projectes que con