Amb l'objectiu de superar la barrera que pot suposar per a persones autistes veure o interactuar amb un agent policial, aquest dissabte, 17 de juny, es fa a Berga una jornada de convivència entre joves i adults que pateixen Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i Mossos d'Esquadra. L'organitza l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra al Berguedà juntament amb l'Associació d'Autisme del Berguedà

L'acte consisteix en una trobada al camp de futbol de Berga i es farà entre les 10 del matí i la 1 del migdia. El cos policial interactuarà amb els assistents fent-los partíceps de propostes com ara un vol de drons dels Mossos, o poder pujar a cotxes patrulla i a una moto de trànsit.

D'aquesta manera, l'objectiu és que les persones amb autisme es familiaritzin amb l'uniforme dels Mossos d'Esquadra i amb els vehicles, i vegin els professionals com a persones properes. Fins ara, en molts casos no és així, i per a moltes persones amb TEA, tenir contacte amb un mosso els pot generar estrès. "Volem aconseguir que quan ens vegin estiguin tranquils i sàpiguen que hi som per ajudar-los", asseguren des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat.