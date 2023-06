«Caldria crear més places d’aparcament perquè cada vegada som més visitants»

Alejandro Sánchez, de Badia del Vallès, és un dels visitants que ahir va acudir a la riera de Merlès per passar el dia en família i amics. Com a usuari assidu d’aquest entorn natural, remarca la necessitat de crear més places d’aparcament davant la gran afluència de públic.

Què li sembla el dispositiu de seguretat per controlar la massificació a la riera de Merlès?

La veritat és que entenc que hi hagi més control per intentar posar ordre a tota la gentada que ve a passar el dia a la riera de Merlès, però sí que a vegades és necessària una mica de comprensió. Nosaltres hem vingut de Badia del Vallès, hem sortit amb el cotxe a les vuit del matí i, quan després d’hores de camí els guardes rurals ens han fet girar cua d’on estàvem aparcats ens hem desanimat, però al final la situació s’ha resolt perquè hem pogut trobar un aparcament en una zona propera.

En el seu cas, és la primera vegada que visita la riera?

Fa anys que durant els estius aprofito per venir a la riera de Merlès, és un lloc fabulós per estar amb la família i els amics. Temps enrere, no hi havia tantes limitacions i podies gaudir més tranquil·lament de l’entorn, ja que tampoc hi havia tanta gent. Després del confinament, però, moltes famílies han començat a buscar més racons per passar el dia a l’aire lliure i això s’ha notat. El que ens agradaria és que, tenint en compte que ve més gent a passar el dia a la riera, incrementessin les places de pàrquing per evitar que acabem aparcant en llocs on no està permès.