Berga celebra una nova edició d’El Forn, la mostra d’estiu d’arts escèniques al carrer amb cinc propostes en diferents espais de la ciutat. Es tracta d’una iniciativa que es va recuperar el 2018 amb l’objectiu de promoure la cultura teatral amb espectacles de diversos formats. Enguany, el certamen artístic comptarà amb espectacles gratuïts de música, teatre i circ, que es faran del 30 de juny al 2 de juliol, a la plaça del Forn, al carrer Ciutat, a la plaça Maragall i al parc del Lledó.

La 6a edició d’El Forn és una iniciativa impulsada per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga i les entitats de teatre local, Tràfec Teatre i l’Agrupació Teatral la Farsa, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Barcelona a través del Programa.cat.

Proposta musical plena de comèdia

Arribar i Ploure és la proposta que obrirà El Forn el divendres 30 de juny, a la plaça del Forn, a les 19 h. És un duet format per l’actor Ricard Farré i el músic Àlex Pujols amb una recepta pròpia: música i humor. El seu primer disc, El primer discu és un repertori de cançons originals i afilades que recorren diversos estils musicals amb el seu pop còmic. Un espectacle musical ple de comèdia, cançons, jocs de paraules, crítica social i improvisació.

Espectacle itinerant en clau d’humor

El clown Pere Hosta protagonitza l’espectacle itinerant en clau d'humor Open Door, amb un personatge excèntric, curiós, surrealista i divertit. Es farà al carrer Major el dissabte 1 de juliol, a les 11:30 h.

Faules amb molt d’humor

La tercera proposta d’El Forn es titula De Faula i està interpretada per La Guilla Teatre. A través de faules conegudes com La cigala i la formiga, La guineu i el corb o La llebre i la tortuga ens endinsen en un món de conte per parlar de la deixadesa als boscos, la manca de respecte entre iguals o l’abús de poder. Es tracta d’un espectacle adreçat al públic familiar que es representarà el dissabte 1 de juliol, a la plaça Maragall, a les 12:30 h.

Converses de dones

L’Agrupació Teatral La Farsa posarà en escena 8 Converses de dones, el dissabte 1 de juliol, en diversos espais del parc del Lledó. L’espectacle comptarà amb dues sessions, que es faran a les 18 h i les 19 h. Vuit converses entre amigues, reals, intranscendents, lleugeres i fresques. La proposta es basa en els textos de Lluïsa Cunillé sota la direcció d’Angelina Vilella i la música d’Eloi Escútia. Espurnes de teatre interpretades per Rosa Boixader, Laia Coma, Laura Corominas, Marina Clusellas, Anna Freixa, Antònia Molera, Anna Pascuet, Marta Robert, Susanna Rodríguez, Raquel Rumbo, Lourdes Sensada, Eva Tomàs, Laia Tor i Janina Vilana.

Una històrica màgica, poesia visual i equilibris

Yldor Llach tancarà la 6a edició d’El Forn amb l’espectacle L’Y-Ànsia per volar, el diumenge 2 de juliol, a l’amfiteatre del parc del Lledó, a les 19 h. És una història carregada de poesia visual, inspirada en el mestre Brossa i en Duchamp. Un espectacle de circ artesanal: una bicicleta artística i la roda Cyr, vestida de lluna, fan el circ. Els invents i l’enginy fan l’artesanal.