La Universitat Catalana d'Estiu de la Natura (UCEN), de Berga, celebra enguany el 30è aniversari d'uns cursos que combinen sessions teòriques i pràctiques sobre temàtiques relacionades amb la natura i la ciència. Enguany, del 10 al 20 de juliol s'han programat tres cursos semipresencials de trenta hores de durada cadascun, adreçats a professorat de primària i secundària (amb l'obtenció d'un reconeixement), a estudiants universitaris (amb crèdits ECTS), i a amants de la natura.

El curs que es farà el dies 10 i 11 de juliol serà sobre pigments naturals, tant vegetals com minerals, així com els seus usos. Diversos professors, com el catedràtic Claudi Mans o el director del Parc Natural Cadí Moixeró, Jordi Garcia Petit, impartiran les classes, que també inclouran tallers, per exemple de cromatografia de capa prima; i visites a l'església romànica de Sant Quirze de Peret i al Parc Natural Cadí Moixeró.

Un altre curs se centrarà en recursos digitals, i concretament l'ús d'eines del mòbil i aplicacions aptes per utilitzar a l'aula amb els estudiants i al camp en les visites i experiments a la natura. Es farà els dies 12 i 13 de juliol amb professors universitaris, tècnics i entre d'altres, l'enginyer informàtic berguedà Isaac Besora. En aquest curs, també es faran tallers, com ara física i química al teu mòbil; i les visites seran per les rodalies de Berga.

El tercer curs tractarà del bosc i el canvi climàtic i s'estudiarà el paper clau que juga el bosc en la lluita contra el canvi climàtic. Tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de juliol, amb investigadors i enginyers com a professors, així com també el berguedà Joan Guitart, cap de gestió d'Arbrat - Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat a l'Ajuntament de Barcelona. Els tallers seran sobre gestió forestal, bosc i sostenibilitat; i les visites als boscos de les rodalies dels Rasos de Peguera.

A part d'aquests tres cursos, es farà l'activitat Explora els recursos naturals, que consistirà en la realització de visites guiades i tallers que permetran a l’alumnat comprovar com la natura ens proporciona un seguit de coneixements que nodreixen la societat d’avenços que actualment són indispensables. El curs és un tast de la resta de cursos relacionats amb els recursos de la natura, és presencial i incompatible amb els tres cursos anteriors. Té una durada de 25 h i tindrà lloc del 10 al 14 de juliol, a les tardes.

La UCEN està organitzada per l’Exploratori dels Recursos de la Natura, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament de Berga amb el patrocini de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat.

La inscripció per participar als cursos de la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura es pot formalitzar al web exploratori.org/ucen. En aquest portal web es pot consultar tota la informació sobre l’oferta formativa, el termini d’inscripció, el preu i el mètode de pagament. El lloc de realització és el pavelló de Suècia de Berga.

Acte central

En motiu del 30è aniversari, el divendres 14 de juliol es farà la cloenca de la UCEN amb una conferència titulada Coneixement i Ciutat: trenta anys explorant la natura a Berga i el seu entorn. Un projecte d'èxit!, a càrrec de Màrius Rubiralta, professor emèrit de la Universitat de Barcelona i president del Consell impulsor de l'Exploratori. L'acte, que començarà a 2/4 de 8 del vespre al pavelló de Suècia i serà obert a tothom, presencial i en línia, també servirà per homenatjar a Josep Font, impulsor de la UCEN que va morir el juliol de l'any passat. Després de la xerrada, hi haurà l'actuació de la Berguedana de Foklore total.

30 anys de trajectòria

Al llarg de tres dècades, la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura ha realitzat entre 150 i 200 cursos sobre diferents temàtiques relacionades amb els recursos naturals que hi ha al Berguedà. Dolors Grau, directora de l’Exploratori dels Recursos de la Natura, ha explicat que "venim a Berga, però trepitgem tot el Berguedà, ja que és una manera de donar a conèixer tots els recursos naturals que té la comarca. Es fa aquí perquè som una comarca molt rica amb recursos naturals". Dolors Grau també ha destacat la importància d'un projecte que "ha format a estudiants universitaris, a professorat i a persones amb no universitàries amb ganes d'aprendre".

L'Exploratori acosta la formació universitària al Berguedà, malgrat la comarca no tingui estudis universitaris reglats. En aquest sentit, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha aplaudit la importància de l'oferta de l'Exploratori durant tot l'any a través de diferents activitats, i sobretot durant el període d'estiu que és quan més gent ve a Berga: "No només venen professors o gent de la comarca, sinó persones d’arreu del territori que volen conèixer la UCEN i que també tenen l’oportunitat de conèixer la ciutat i la comarca".