El 30 de juny del 1973 va fer l'últim viatge el tren de passtges de Cal Rosal a Manresa. Aquest divendres es compleixen 50 anys de la desaparició del tren al Berguedà. L’Ajuntament de Puig-reig vol commemorar l'efemèride amb la celebració de l’Any Carrilet.

Es tracta d’un programació que l'equip de govern encara no ha concretat però que inclourà actes fins el juny del 2024. Seran propostes de diversos tipus i àmbits per recuperar la memòria històrica del què va representar el carrilet a Puig-reig, així com recordar quina va ser la funció i la importància del tren.

El regidor de Cultura, Pol Vila, creu que és una oportunitat per la recuperació de la memòria oral de la gent que va viure el darrer viatge del tren; per la recuperació de l’àmbit patrimonial pel que fa al recorregut del tren i elements que encara mantenim; i també per posar en valor i a debat aspectes relacionats amb la mobilitat.