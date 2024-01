Berga Grup Independent (BeGI) fa un gir en la seva proposta de l’estació d’autobusos a Berga per poder convèncer el govern municipal (CUP i ERC). Tot i que continuen defensant ubicar l’estació a l’entrada sud de Berga, concretament a la zona de l'actual aparcament de la Font del Ros, plantegen ara incorporar un baixador a la Rasa dels Molins.

El sud de la Rasa és l’emplaçament triat per l’equip de govern per construir l’estació, però de moment el projecte està encallat, amb un grup de veïns de la zona que hi estan en contra i que han aportat arguments legals per defensar que no s'hi faci una estació que, tal com la planteja Generalitat i Ajuntament, suposaria retallar part de la zona verda. La proposta d'ara es podria fer en una part sense afectar la zona verda ni variar la traça del carrer com es plantejava fins ara.

Els regidors de BeGI, a l’oposició a l’Ajuntament de Berga, han presentat una nova proposta d’estació de bus amb la voluntat de desencallar d’una vegada per totes una obra que ha de ser una prioritat per a la ciutat. Dibuixen una estació que retalla algunes places de l'aparcament de la Font del Ros, però també veuen que hi hauria possibilitats d'ampliació, i detallen que al baixador de la Rasa del Molins, que no seria pròpiament una estació, tindria una zona de quiosc, una marquesina i uns lavabos, que també podrien utilitzar els usuaris del parc. "És un projecte de ciutat que ha de resoldre la problemàtica de tenir una estació d’autobusos ben comunicada i segura", asseguren els regidors Judit Vinyes i Lluís Minoves.

Segons BeGI és un projecte viable que, a diferència del de la Rasa dels Molins, que ha topat amb diferents entrebancs, es podria començar a executar a curt termini, posant al dia el projecte que va redactar la Generalitat el 2016 per fer l’estació de busos a la zona de l’aparcament de la Font del Ros, en uns terrenys que ja són municipals.

Tant Vinyes com Minoves posen èmfasis que tots els membres de l’Ajuntament, independentment del partit polític que representen, podrien arribar a un acord amb aquesta proposta d'una segona parada o baixador, fet que aporta "una estació amb millors condicions i amb una centralitat, que és el que posa com argument l'equip de govern". Aquest "Baixador Central Berga", tal com l'anomena BeGI, s’ubicaria a la Rasa dels Molins. Seria, segons Vinyes, «una parada discrecional pel Bus Berga i per a casos excepcionals, com per exemple per a grups que marxen de colònies o per a colles que arriben a Berga, ja siguin geganters, castellers...». D’aquesta manera, remarca, «donaríem la centralitat que vol garantir l’equip de govern amb l’estació d’autobusos».

En aquest sentit, Judit Vinyes ha explicat que s’ha fet arribar la idea a l’equip de govern i pròximament es farà arribar als altres partits polítics. Segons Vinyes, l’equip de govern continua pensant que la millor proposta és la Rasa dels Molins tot i que els han dit que valoraran l'opció proposada, ha explicat. També ha recordat que el PSC no és partidari de la construcció de l’estació a la Rasa dels Molins i Junts tampoc si no és amb la construcció del vial directe que enllaci amb la C-16, "una obra amb una inversió ja molt important", ha apuntat Vinyes.

D’altra banda, BeGI també exposat la proposta a l’Associació de Veïns de la Rasa dels Molins. El regidors del grup independent creuen que és necessari el consens amb els veïns per poder agilitzar la construcció de l’estació i el baixador, perquè sense acord la construcció s'encaminaria cap a un conflicte judicial. Aquesta proposta no només beneficiarà la ciutat sinó que també "serà clau per connectar Berga amb el Berguedà i amb Catalunya", en paraules de Vinyes.

El pressupost de fer l'estació i el baixador seria, segons BeGI, més econòmic que la proposta que planteja la CUP i ERC a la Rasa dels Molins, de 3,8 milions d'euros. El baixador, calcula BeGI, valdria 600.000 euros, que s'haurien de sumar als aproximadament 1,6 milions que costava fer l'estació a la Font del Ros (segons un pressupost del 2016 que s'hauria d'actualitzar).