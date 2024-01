Les obres de la variant de Sagàs, a la carretera C-62, ja estan en marxa. Aquest gener hi ha hagut moviments de topògrafs i les primeres màquines treballant per obrir un nou traçat de 2,8 quilòmetres que passarà pel nord de la carretera actual. La variant permetrà culminar tot el tram de carretera que connecta el Berguedà amb Osona passant pel Lluçanès.

El 2008 va entrar en servei la remodelació del tram d'Olost a la C-25 (Eix Transversal) i el 2013 es van inaugurar les millores del tram d'Olvan a Olost i la variant d'Olost. En total una inversió de 63 milions d'euros que deixava pendent el tram de Sagàs i que ara serà una realitat. La Generalitat hi invertirà 7,2 milions d'euros i el termini d'execució de les obres és de quinze mesos. La previsió és poder inaugurar la variant de Sagàs la primavera de l'any que ve, del 2025, tal com ha assenyalat el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas. Aquest dimarts ha visitat els primers treballs d'aquesta actuació, juntament amb David Prat, director general d'Infraestructures de Mobilitat; Montserrat Barniol, delegada del Govern a la Catalunya Central; Sílvia Triola, alcaldessa de Sagàs; i altres representants polítics de la zona.

Marc Sanglas s'ha mostrat content de poder donar el tret de sortida a unes obres "llargament esperades al territori". Ha remarcat la importància de fer infraestructures "útils per a la gent del territori, per enfortir la comunicació entre tres comarques i crear nous lligams, així com potenciar un eix de comunicació important". A més, ha avançat que un cop s'enllesteixi la variant es reforçarà el transport públic.

La nova carretera tindrà una amplada de 10 metres, estarà formada per un carril per cada sentit de la circulació de 3,5 metres cadascun, vorals exteriors d'un metre i una mitjana pintada a terra d'un metre d'ample. Es tracta d'un traçat que millora molt l'actual, que és una carretera més estreta de 6 metres amb molts revolts i canvis de rasant. A més, facilitarà la convivència dels veïns de Sagàs, la majoria dels quals viuen en cases de pagès ubicades a tocar de la carretera actual. Segons David Prat, director general d'Infraestructures de Mobilitat, "s'hi guanyarà molt perquè el traçat serà millor que l'actual i amb unes prestacions molt més bones".

La variant comptarà amb tres interseccions per connectar amb la vialitat de l’entorn: una amb la carretera BV-4346, i dues amb la C-62 actual. Corresponen a encreuaments a nivell que disposaran de carril central per facilitar els girs a l’esquerra. Així mateix, per a facilitar la permeabilitat a banda i banda de la nova carretera, es preveu la construcció d’un pas superior i de dos passos inferiors, que també serviran com a passos de fauna.

L'actuació dona resposta a una demanda dels municipis de la zona, amb els quals s’ha coordinat el projecte. Ha de servir per afavorir la seguretat i la comoditat a l'hora de conduir per una carretera que assumeix uns 3.500 vehicles cada dia. I també permetrà millorar els desplaçaments i facilitar les comunicacions entre el Berguedà, el Lluçanès i Osona.

L'alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola, ha expressat la seva satisfacció per la posada en marxa de les obres, sobretot perquè aportaran "seguretat i tranquil·litat als veïns del municipi", ja que és una carretera transitada i on també hi passen camions ramaders i maquinària agrícola, amb la qual cosa s'han hagut de lamentar accidents. Ha remarcat que, finalment, "es pugui completar del tot la connexió entre el Berguedà, el Lluçanès i Osona, ja que fins ara era una obra inacabada".

Montserrat Barniol, delegada del Govern a la Catalunya Central, ha aplaudit que es posi el "cronòmetre a zero per aquests quinze mesos d'execució de les obres i acabar els quilòmetres centrals que quedaven pendents de l'Eix del Lluçanès". Ha dit que és una infraestructura "necessària" i un "eix vertebrador".