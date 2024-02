El ple de l'Ajuntament de Berga ha aprovat aquest dijous pagar una quantitat més elevada de diners a l'empresa que presta el servei de la neteja dels carrers de la ciutat, Tractaments Ecològics. S'ha modificat l'acord de continuïtat que es va aprovar al desembre per garantir la prestació del servei i un pagament actualitzat del contracte, caducat des del 2016 però ara amb la licitació del nou contracte pràcticament a punt, segons el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra.

L'acord de desembre contemplava pagar un 3% addicional, però l'empresa ho va considerar insuficient i va presentar al·legacions per demostrar que té un augment de costos relacionat amb les despeses del servei de la neteja viària i amb els treballadors. L'equip de govern (CUP i ERC) ha acceptat parcialment les al·legacions i aquest 2004, amb efecte d'1 de gener, pagarà un import de 45.733 euros mensuals a l'empresa, que són uns 1.700 euros més respecte els números aprovats el desembre.

D'altra banda, relacionat amb el 2023, l'Ajuntament pagarà a l'empresa un total de 19.926 euros, responent també parcialment a la demanda de l'empresa, que durant l'any passat no va poder apujar el 5,7% corresponent a l'IPC que exigien els treballadors. Ara, esperen poder cobrar, i amb efectes retroactius, l'augment que reclamen. Segons Antonio López de las Huertas, del comitè d'empresa, estan satisfets: "Estem contents perquè fa molt temps que reivindiquem un augment de sou que depenia d'arribar a un acord entre ajuntament i empresa. Arriba tard però ha arribat. De fet, mai no ens han dit que no, i tot que els terminis s'han sobrepassat, l'Ajuntament ha complert".

La gerent de Tractaments Ecològics, Marta Freixa, valora positivament la mesura que s'ha aprovat tot i que es queda per sota de les aspiracions de l'empresa. Sí que permetrà aplicar un augment a les nòmines dels treballadors "i és el més important", ha comentat, però ha afegit que "s'ha de tenir en compte que hi ha altres partides que se'ns han apujat molt, com per exemple el combustible dels vehicles de neteja".

La proposta es va aprovar al ple de dijous amb els vots a favor dels regidors de la CUP i ERC, l'abstenció de Junts, i els vots en contra del PSC i BeGI. El portaveu de Junts, Ramon Caballé, va argumentar l'abstenció per "poder prioritzar que l'empresa pugui cobrar i que els treballadors puguin cobrar l'augment de sou, i perquè creiem que abstenint-nos tanquem la porta a un possible escenari de vaga que no és bo per la ciutat".

El líder del PSC, Abel Garcia, va argumentar que el seu grup votaria en contra de la proposta perquè "arriba tard i malament". Des del seu punt de vista, el contracte caducat s'hauria d'haver posat el dia fa anys, "des del 2020 que ho adverteixo", va recordar. I va afegir: "el que hauria de ser just és que els treballadors de la neteja viària no s'haguessin vist afectats per la mala gestió de l'equip de govern de Berga".

En la mateixa línia es va posicionar Berga Grup Independent (BeGI). La portaveu, Judit Vinyes, va considerar "inadmissible" que encara no s'hagi licitat un nou contracte tenint en compte que l'actual està caducat des del 2016. Va dir que "la desídia i la inacció d'un ajuntament es paga cara" i que "no és just ni per a l'empresa ni per als treballadors que haguem d'anar revisant un contracte obsolet".

El nou contracte, pràcticament a punt

El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, va destacar que amb el nou acord "posem al dia els imports fins que posem en marxa el nou contracte". Un contracte que, segons el regidor, "suposarà un salt de preu important perquè amplia les zones que es netegen, amb nous recursos, i amb criteris marcats de què s'ha de netejar". L'objectiu, va dir, és "millorar la neteja viària de la ciutat, que no és dolenta perquè tenim un bon estàndard de neteja, però volem que sigui millor".

La intenció de l'equip de govern és que enllestir el nou contracte de la neteja viària per portar-lo de març. "Ben aviat podrem treure a licitació el nou contracte per als pròxims vuit anys", va remarcar Aleix Serra.