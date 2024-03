El Consell Comarcal del Berguedà començarà dilluns que ve, 4 de març, l'última fase de l'entrega dels cubells multifracció a Berga. Serà per als veïns del barri vell i concretament dels carrers Agricultura, Alpens, Bon Repòs, Baixada de la Ribera, Callissot del Lledó, Cardona, Castellar del Riu, Cercs, Ciutat, Clavé, Borredà, Buxadé, Caritat, Instrucció, Muralla, Lluís Rosal, Santa Magdalena, Menorets, Balç, Carme, Trencacames, Harmonia, Balmes, Joan Oliver, Mossèn Marcel.lí Boixader i Bonet, Verdaguer, Mossèn Comellas, Mossèn Espelt, Mossèn Huch, Paraires, Pare Antoni Baylina, Pietat, Pinsania, Pompeu Fabra, Puig-reig, Sant Antoni, Sant Francesc, Torre de les Hores i Vilada. I a les següents places: Catalunya, de l’Om, Santa Magdalena, Ciutat, de la Ribera, de les Fonts, del Doctor Saló, del Forn, Maragall, Sant Joan, Sant Pere, Sant Ramon, pujada del Castell, de Cal Parraqué, de Sant Francesc, ronda de Queralt, travessies del Balç, Borredà i de la Pietat.

El repartiment es farà a l’Ajuntament de Berga, els dies 4, 6, 8,11,13 i 15 de març de les 10 del matí a la 1 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda.

El nou cubell serveix per dipositar-hi els envasos, el rebuig i el paper i cartó. Ja no caldran les bosses grogues ni les de resta, que es deixaran de donar. L’objectiu és millorar l’estat de la via pública, ja que s'evitaran les bosses sense cubell als carrers. A més, aquesta mesura representarà un menor cost econòmic i ambiental del servei.

Les persones que han d'anar a recollir el cubell en aquesta darrera fase, han de portar la butlleta que hauran rebut a casa seva amb la carta informativa, degudament complimentada. Si no s’ha rebut la carta, la butlleta es podrà omplir al punt d'entrega dels cubells.

Rebuig, envasos i paper i cartó

Els cubells multi producte serveixen per recollir les fraccions de rebuig, envasos, paper i cartó els dies establerts al calendari de recollida del porta a porta de la capital berguedana. És un cubell de 40 litres de color groc i tapa blava que porta instal·lat un xip per enregistrar-ne les lectures de buidatge.

Cal recordar que cada fracció de residus s’ha de treure amb el cubell que li pertoca el dia que correspongui sigui orgànica (cubell marró) o els envasos i el paper o cartró o el rebuig (cubell multi producte). No es pot treure la brossa orgànica amb el cubell multi producte (groc), s’ha de fer amb el marró específic per aquesta brossa.

Per resoldre qualsevol dubte o demanar aclariments es pot trucar al següent telèfon: 660 411 398 (de les 9h a les 14h de dilluns a divendres).

Del 4 al 15 de març, mentre es faci el lliurament de cubells a l’Ajuntament de Berga, l’Oficina d’Atenció al Públic del Porta a Porta de ciutat, ubicada al Telecentre al carrer del Programari Lliure, romandrà tancada.

S’han lliurat 6.137 cubells

La implantació del cubell multifracció a Berga va començar el 25 de setembre passat i s’ha anat desenvolupant per àrees. Fins aquesta setmana s’han lliurat 6.137 cubells, un 75, 11%. En total, queden per entregar 2.034 cubells dels 8.171 que es preveuen repartir.