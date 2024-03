El ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Berga debatrà una moció que presenta Berga Grup Independent (BeGI) per homenatjar la figura d'Antoni Tarrés Barniol (Avià, 1893 - Berga, 1939). Va ser un dels anarquistes més actius de la ciutat i BeGI considera que tenint en compte que Berga rememora cada any l'entrada de les tropes franquistes a Berga el 2 febrer del 1939, "cal reconèixer el seu compromís i sacrifici".

Antoni Tarrés Barniol era conegut com el Farinetes, ja que va ser moliner i gerent al Molí de la Farinera, abans i durant la Guerra Civil. "Va ser l'encarregat de recaptar blat de moro per garantir l'alimentació de la població", destaca el text de la moció.

Era militant de la FAI (Federació Anarquista Ibèrica) i va anar al mateix judici on es va jutjar i condemnar a mort l'alcalde Josep Maria Badia i Sobrevias, tot i que eren causes separades. Després de ser empresonat, Antoni Tarrés va ser afusellat el dia 19 d'abril de 1939 al Camp de la Bota i enterrat a la fosa comuna de Montjuïc.

Segons apunta la moció de BeGI, "la figura d'Antoni Tarrés Barniol esdevé emblemàtica, un home de 46 anys que va suportar el pes de la repressió amb un cor ingènuament fidel als seus principis". Per això demanen al ple del consistori que "reti un sentit homenatge a Antoni Tarrés, en reconeixement del seu compromís i sacrifici".

El text afegeix: "Aquest acte simbòlic no només honorarà la memòria d'un ciutadà exemplar, sinó que també expressarà la gratitud dels berguedans envers aquells que, com l’Antoni, van somiar en un món millor i van pagar un preu molt alt per aquest somni. Van ser molts, per tots ells".