Marta Minoves, de Berga, ha estat la guanyadora de la 36a edició del Concurs de Cuina Jove de Catalunya, un dels certàmens de cuina amb més trajectòria del país.

L'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar va acollir dilluns la gala dels guardons, dels quals Marta Minoves, de 21 anys, va obtenir el primer premi de la categoria principal, que és el Premi Absolut del Concurs de Cuina Jove de Catalunya. Es va atorgar al plat "Interpretació de les patates emmascarades de la iaia Marta", que va presentar la berguedana Marta Minoves, estudiant de l'últim curs del CETT-UB (Centre Universitari de Turisme, Hoteleria y Gastronomia adscrito a la Universidad de Barcelona).

La temàtica del concurs d'enguany era l’actualització de receptes o plats tradicionals de la gastronomia catalana amb productes de proximitat i de temporada. Hi participaven estudiants de diferents escoles de cuina i gastronomia de Catalunya, que havien de repensar de manera original i innovadora un plat típic de la cuina catalana.

Amb la versió de les patates emmascarades que va cuinar Marta Minoves no només va obtenir el Premi Absolut atorgat per l'escola d'Hoteleria de Sant Pol, sinó també el Catalan Food, que lliura la Generalitat al plat amb més potencial per representar la Regió Gastronòmica de Catalunya.

Marta Minoves serà la representant de Catalunya a la fase final de l'European Young Chef Award, un concurs europeu de cuina jove que se celebrarà Sicília (Itàlia) al novembre.