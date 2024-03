L’Ajuntament de Berga ha dut a terme obres de repavimentació a la cruïlla de la ronda de Queralt amb el passeig de les Estaselles i la plaça de Sant Francesc. L'objectiu és pacificar el trànsit i millorar l'accessibilitat a la zona del Teatre Municipal, l'Escola Municipal de Música i les escoles Sant Joan i Vedruna.

L’actuació de pacificació del trànsit implica canvis en la mobilitat d’un sector de la ciutat que té un important flux de vianants i vehicles, ja que hi coincideixen tres equipaments culturals importants (el teatre, l'escola de música i el convent de Sant Francesc), un dels accessos principals a peu cap a l’eix comercial del carrer Major i un punt d’entrada i sortida cap a les zones d’aparcaments al voltant de Sant Francesc.

Plataforma única i prioritat per a vianants

La creació d’una plataforma única, amb l’asfalt al mateix nivell que les voreres estretes que existien fins ara, implica una millora de l’accessibilitat, gràcies a l’eliminació de les barreres arquitectòniques que procaven les voreres no adaptades.També s’ha incrementat l’espai destinat exclusivament per a les persones que es desplacen a peu, que s’ha indicat mitjançant pintura viària, per distingir-lo de la zona per on poden circular o aparcar els vehicles.

D’altra banda, la prioritat passa a ser per als vianants, que poden creuar el carrer per qualsevol punt de la via, sense passos de vianants expressament delimitats, com ja passa des de fa dos anys uns metres més avall, entre la ronda Moreta i la plaça de la Creu. En aquest cas, la creació d’una plataforma única no ha implicat canvis en el tipus paviment, que segueix sent d’asfalt, de manera que aquesta nova característica de la via s’ha reforçat mitjançant elements de pintura viària diferents dels habituals, com s’ha fet els darrers anys a moltes ciutats del món.

Es pretén que aquests elements visuals siguin un reforç del missatge que ja es deduirà de la senyalització, tan vertical com horitzontal. A través de la pintura viària s’alertarà als conductors dels vehicles que entren en una zona amb prioritat invertida, on la velocitat màxima és de 20 quilòmetres/ hora i els vianants poden creuar per qualsevol punt.

Control de l’estacionament irregular

La nova distribució de la zona de plataforma única defineix, mitjançant les marques de pintura viària, les zones per on poden circular els vehicles i els espais destinats a aparcament. La resta d’estacionaments queden prohibits, de manera que hi haurà un reforç del control policial per evitar aparcaments en zones no senyalitzades, sobretot per evitar que els vehicles envaeixin els espais destinats als vianants.

D’altra banda, s’ha desplaçat a la ronda Queralt una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda que es trobava en un espai inadequat de l’inici del carrer Clavé, on també s’ha eliminat un espai de càrrega i descàrrega, ja que es disposa d’una àmplia zona destinada a aquest ús a la ronda de Queralt.

Un import de prop de 30.000 euros

Les obres de pavimentació les ha dut a terme l’empresa Pasquina per un import de 29.583 euros i són finançades per la Diputació de Barcelona, en l’àmbit del subprojecte "Innovació en les àrees comercials urbanes (APEU)". Es tracta d’un projecte per implantar les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) en 10 àrees comercials urbanes de la província de Barcelona, finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation.