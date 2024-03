Junts ha anunciat que demanarà la compareixença del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i del director del Servei Català de Trànsit, Jaume Lamiel, al Parlament pel que considera un "caos circulatori" al túnel del Cadí aquest dissabte. Les intenses nevades a la Cerdanya i el Berguedà han complicat la circulació a la C-16 i han fet que diversos vehicles s'hagin quedat atrapats per la neu en aquesta zona, ha denunciat la formació. Per a Junts, es tracta d'un "col·lapse" fruit de la "manca de previsió per part del Departament d'Interior".

Dia complicat ❌🚗 a les carreteres del Pirineu. Cal informar-se @transit, radar i càmeres en directe abans de sortir. I, evidentment, portar equipaments (pneumàtics d'hivern, cadenes o fundes).

📍 C-16, Túnel del Cadí#Projecte4Estacions



9 de marzo de 2024