El barri vell de Berga té un 40% dels comerços tancats. El carrer Major és la màxima representació amb molts locals buits. "Això perjudica els que estan actius", lamenta la regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Ermínia Altarriba. Per revertir la situació, Berga Comercial -que aplega 160 comerços- planteja fer una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU). Es tracta d'un model de gestió basat en la col·laboració publicoprivada on els propietaris d'un eix comercial s'uneixen per gestionar l'entorn urbà i dinamitzar la zona. Per fer-ho, paguen una quota mensual. La iniciativa s'ha de votar entre els comerciants, però no tots hi estan d'acord. Ha nascut una plataforma que s'hi oposa i que ja ha recollit més de 150 signatures en contra.

Lluís Toran és la tercera generació d'una família de cansaladers amb negoci al carrer Major de Berga. Recorda com ha canviat la zona en els darrers anys. "Abans era un carrer que a totes hores hi havia gent, un carrer comercial, però ara tot ha canviat. La gent té més tirada a anar a d'altres llocs, al seu barri, i el carrer s'està descuidant", lamenta.

Per Toran, l'APEU és "una oportunitat" per intentar revertir la situació i opina que, si no es tira endavant, el comerç del carrer Major està "mort i liquidat". "Si no es fa res, com a molt ens poden quedar 10 anys", assegura. El mateix opina Santi Comellas, que té dues botigues al carrer Major: "Com a mínim, l'APEU és una oportunitat. Si no fem res, a hores d'ara ja tenim marcat el camí".

Però no tots els comerciants hi estan d'acord. De fet, s'ha creat la plataforma 'No a l'APEU, sí a Berga', que ja compta amb el suport de 150 comerços. Toni Gómez és un dels impulsors d'aquesta plataforma. Considera "irracional" haver de pagar per unes qüestions que, opina, hauria de fer l'Ajuntament. "Pagarem 90 euros mensuals per fer unes coses que ja les duu a terme l'Ajuntament i per mantenir uns sous de gerència i administració quan ara ja n'hi ha a l'Ajuntament", assegura.

Vol deixar clar que la plataforma "no és un 'no' a Berga". "Nosaltres treballem cada dia per la ciutat, però amb això només estem aconseguint dividir els comerciants i el comerç de Berga no és un joc", subratlla.

Des de la plataforma, els seus impulsors asseguren que la proposta contrària a l'APEU ha sorgit a petició de molts comerciants que s'oposen a la iniciativa. Segons expliquen, ja han recollit més de 150 signatures en contra, d'un total de 206 comerços afectats. "La contundència del comerç en aquest aspecte no cal dir-la. Pensem que s'ha presentat un projecte, no ha agradat, ens hem pronunciat i ara s'ha d'acabar el projecte", conclou.

Berga Comercial, el principal impulsor

L'impulsor de l'APEU és l'entitat Berga Comercial, amb el seu president, Xavier Orcajo, al capdavant. Lamenten la "decadència" que viu el comerç berguedà i veuen la seva proposta com "una solució" per revertir la situació.

Asseguren que la creació de l'APEU permetrà als comerciants marcar les estratègies, reformes i millores que necessita el centre històric de Berga per recuperar el comerç a la zona. Per Orcajo, l'APEU ha de ser una eina per vitalitzar la zona comercial.

Per fer-ho, explica, tenen previstes una quarantena d'accions que van encaminades a atraure el consumidor a la zona afectada. Amb aquestes accions, calculen que cada comerciant hauria de pagar entre 85 i 90 euros al mes.

Per a Orcajo, si l'APEU no tira endavant, l'alternativa és "emigrar o bé esperar que hi hagi algú disposat a gastar 1,2 MEUR al centre històric". En aquest sentit, lamenta la falta de propostes per part dels qui s'oposen a l'APEU.

En referència a això, des de la plataforma 'No a l'APEU, sí a Berga' consideren que la situació del comerç al centre històric és culpa "d'anys de deixadesa per part de l'administració". "L'àmbit públic és qui ha deixat morir aquesta zona traient els aparcaments i el trànsit", lamenta Gómez. I conclou: "El que no es pot pretendre ara és formar un APEU, invertint molts diners, que hauran de pagar els comerciants, que són els qui han estat lluitant sempre. Això no és fer comerç, això és dividir Berga".

L'Ajuntament ho veu "amb bons ulls"

De la seva banda, l'Ajuntament subratlla que l'APEU és "una gran oportunitat", però admet que qui ha de decidir si tira o no endavant són els comerciants de la zona. La regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Ermínia Altarriba, considera que les actuacions que pot fer l'Ajuntament a la zona són "limitades perquè els recursos són limitats".

En aquest sentit, considera que si l'APEU tira endavant, això obligarà l'Ajuntament a fer "més actuacions". "L'APEU en cap moment ha de substituir les accions que ha de fer l'Ajuntament urbanístiques i de conservació de la via urbana, però farà d'altres actuacions que serien impossible que l'Ajuntament portés a terme".

De moment, Berga Comercial no té cap data prevista per consultar als comerciants si volen o no l'APEU.