La contractació d’una tècnica d’Igualtat a Berga crea divergències

L’Ajuntament de Berga contractarà una tècnica d’Igualtat, una figura que permetrà, segons la regidora de Feminisme i LGTBI, Rosa Rodríguez, «reforçar les accions que ja fem i seguir sent referents en polítiques d’Igualtat». La contractació d’aquesta persona ha generat divergències entre els partits que tenen representació a l’Ajuntament. El govern (CUP i ERC) i Berga Grup Independent (BeGI), a l’oposició, defensen la plaça, mentre que Junts i el PSC, també a l’oposició, consideren prioritari muscular altres àrees del consistori, com ara serveis socials, serveis econòmics o contractació. Així ho van exposar en el darrer ple i el debat ha reviscolat a les xarxes socials.

L’equip de govern reitera la importància de la modificació de la relació de llocs de treball i plantilla de personal per convertir la plaça de psicòloga vacant en la de tècnica d’Igualtat. Una decisió que compta amb el suport de BeGI perquè, segons la portaveu del grup, Judit Vinyes, «serà una figura essencial per implementar el pla d’Igualtat 2022-2025 i supervisar les polítiques existents». Segons Vinyes, «és clau no escatimar recursos en la lluita per a la igualtat de gènere».

Junts reitera el seu vot en contra perquè pensa que primer cal reforçar altres departaments. Per a Ramon Caballé: «Quan tinguem un ajuntament que dona ràpid les llicències d’obres, que recapta impostos i no té taxes al calaix, que des d’intervenció no s’adverteix a cada informe que hi ha manca de recursos humans i que no es trobi al límit a serveis socials per la manca de personal i de recursos, llavors no veurem cap problema per tenir una tècnica d’Igualtat».

En la mateixa línia opina el PSC: «Fem la proposta de reestructurar àrees per reforçar-les amb tècnics mitjos superiors, i parlem d’aquelles àrees que contribueixin no només a fer una millor funció recaptatòria sinó a poder controlar millor els contractes i fer estudis que s’estan externalitzant. El mateix govern reconeix sovint falta de recursos humans, doncs està clar que cal millorar l’eficiència de l’administració», segons Abel Garcia.

El regidor de Contractació, Isaac Santiago, respon que «s’està treballant per incorporar tres persones a serveis socials i muscular els serveis tècnics, econòmics i contractació».