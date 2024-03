Gironella viu la Fira de Sant Josep amb gran presència de paradistes locals

Gironella ha acollit aquest diumenge la tradicional Fira de Sant Josep amb una forta aposta pel comerç local, amb a prop d'una vintena de parades d'establiments del municipi que han exposat els seus productes gastronòmics i d'artesania. L'exposició de vehicles ha estat un altre dels punts forts de la jornada i la principal novetat de l'edició d'enguany ha estat un tast vermut per a més de 200 persones que s'ha fet juntament amb productors d'Arenys de Mar. La presidenta de l'associació de comerciants, Núria Masforroll, ha valorat molt positivament l'impacte de l'esdeveniment en el comerç local.

Segons el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Macià, a l'edició passada de la fira el comerç local va guanyar pes i enguany han procurat que torni a ser «un dels sectors protagonistes de la mostra». Per aquest motiu, des de primera hora del matí l'avinguda Catalunya, el carrer Balmes i la plaça de l’Estació de Gironella s'han omplert de paradistes. Segons Masforroll, durant tot el dia hi ha hagut una bona afluència de persones, tant locals com visitants i ha assegurat que «els comerços ho han notat perquè, en la seva majoria, hi han consumit». A banda, un factor important ha estat «el bon temps que ha fet, que ha animat als assistents a quedar-se i gaudir de la jornada».

Una fideuada d'Arenys de Mar

Un grup de productors i comerciants d'Arenys de Mar han preparat una fideuada marinera en mig del carrer per fer un tast vermut, la principal novetat del programa. Com ha apuntat Joan Major, president del club de pesca Mar Sport, n'han fet per a més de 200 persones i la ració s'ha ofert a un euro. La seva participació en la fira no és accidental, sinó que l'octubre passat alguns productors de Gironella van participar en una fira gastronòmica del municipi maresmenc i com a mostra d'agraïment també ho han fet a la inversa.

El motor i comerç local, com a eixos centrals

La Fira Sant Josep també es coneix com la 'Fira del Motor', motiu pel qual ha tingut lloc la tradicional exposició de vehicles clàssics i d'interès esportiu a la plaça Pi i Margall. Tradicionalment, aquest ha estat un dels eixos principals de la jornada i enguany s'ha intentat impulsar de nou, tot i que en els últims anys hagi anat a la baixa, com assenyala l'organització.

Una de les paradistes, Blanca Rosiñol, encarregada de la xarcuteria Cal Rafilat, ha explicat que l'aposta pel comerç local s'ha notat en què «hi ha més parades de negocis del municipi que en anys anteriors» i ha apuntat que aquesta mena d'actes són útils per «donar-se a conèixer entre els visitants i gent de fora del municipi». De la mateixa manera, Leire Mayor, de la botiga de roba Neleima, ha destacat la visibilitat que els aporta la fira i ha fet valdre la importància de les parades «que venen de fora, ja que aporten productes nous».

Inici de la temporada castellera

Els Castellers de Berga han iniciat la seva temporada a la fira, com és tradició. Aquest any, els han acompanyat els Sagals d’Osona, amb qui han fet una mostra de castells a la plaça de l'estació cal el migdia. A més, la colla berguedana ha organitzat un taller per introduir els nens i nenes dins aquest món. Com ha explicat Marc Rovira, co-cap de l'agrupació, amb l'activitat han intentat «trencar mites i treure'ls la por i la sensació recurrent que és una activitat perillosa», per tal que puguin gaudir d'aquesta tradició.